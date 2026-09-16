Cea mai vârstnică persoană din România a murit la 111 ani. Noja Paladia a traversat două războaie mondiale

A traversat două războaie mondiale și a trăit 111 ani, devenind cea mai vârstnică persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării. Noja Paladia a murit, lăsând în urmă patru generații de urmași și o poveste de viață rară.

Cea mai vârstnică persoană din România, Noja Paladia, a murit. A decedat la impresionata vârstă de 111 ani. S-a stins din viață luni, 14 septembrie.

Anunțul a fost făcut miercuri, 16 septembrie, de administrația locală din Cugir.

Născută în 1915, femeia era recunoscută drept prima supercentenară din istoria documentată a țării și cea mai longevivă persoană din Balcani. Noja Paladia s-a născut la 20 iulie 1915. La aniversarea vârstei de 111 ani, Noja Paladia ocupa locul 124 în clasamentul mondial al celor mai longevive persoane în viață, conform organizației internaționale Gerontology Research Group.

Femeia din Cugir era recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării. Totodată, potrivit GRG, aceasta era cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor.

Administrația locală din Cugir a transmis că Noja Paladia a traversat două războaie mondiale și a lăsat în urmă o familie extinsă pe patru generații. Până în ultimele sale clipe, femeia s-a bucurat de îngrijirea familiei.

Primăria Cugir a transmis condoleanțe familiei și a precizat că moartea Nojei Paladia încheie un capitol rar din istoria orașului, dar și a României.

Viața femeii a fost prezentată de administrația locală drept una care a marcat comunitatea din Cugir, prin longevitate și prin perioada istorică îndelungată pe care a traversat-o.

După moartea Nojei Paladia, cea mai vârstnică persoană din România este, în prezent, Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, născut la 28 octombrie 1915. Cea mai vârstnică femeie din România este Viorica Vețian, născută la 3 octombrie 1916, în județul Mureș.

Noja Paladia rămâne însă cea mai vârstnică femeie care a trăit vreodată în România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării.