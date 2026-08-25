ADR București-Ilfov pregătește noi finanțări pentru companii. Proiectele vizează inovarea și tehnologiile strategice
SURSA FOTO: Dreamstime - Bani
ADR București-Ilfov organizează, în perioada 16–23 septembrie 2026, un atelier destinat companiilor și ecosistemului regional de inovare. Participanții vor putea prezenta nevoile și propunerile mediului de afaceri înaintea lansării unor noi apeluri de proiecte. Finanțările vor fi acordate prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027 și vor susține inovarea, digitalizarea și dezvoltarea tehnologiilor strategice.
ADR București-Ilfov consultă firmele înaintea noilor apeluri de proiecte
ADR București-Ilfov va desfășura, între 16 și 23 septembrie 2026, un Atelier de Descoperire Antreprenorială dedicat mediului de afaceri și organizațiilor care fac parte din ecosistemul regional de inovare.
Atelierul urmărește colectarea nevoilor, perspectivelor și propunerilor formulate de reprezentanții companiilor. Informațiile obținute vor fi folosite pentru pregătirea viitoarelor apeluri de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021–2027.
IMM-urile vor putea primi sprijin pentru produse și procese îmbunătățite
Primul mecanism vizat este Acțiunea 1.2 – Sprijin pentru dezvoltarea de produse/procese noi sau semnificativ îmbunătățite, inclusă în Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice.
Prin Acțiunea 1.2 vor fi stimulate investițiile private și va fi susținută creșterea capacității de inovare a IMM-urilor care activează în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii București–Ilfov. Activitățile vor putea fi realizate individual de către un IMM sau în colaborare efectivă cu una ori cel mult două organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare.
Acțiunea STEP va finanța dezvoltarea și producția tehnologiilor strategice
Cel de-al doilea mecanism pregătit este Acțiunea 9.1 – Sprijin pentru dezvoltarea sau producția de tehnologii strategice – STEP. Aceasta face parte din Prioritatea 9 – O regiune cu tehnologii strategice – STEP.
Acțiunea 9.1 va susține investițiile destinate dezvoltării sau producerii tehnologiilor strategice critice. Vor fi eligibile inclusiv proiectele care contribuie la protejarea și consolidarea lanțurilor valorice asociate acestor tehnologii. Domeniile urmărite sunt cele definite și detaliate prin Comunicarea Comisiei C(2024) 3148 final din 8 mai 2024.
Unul dintre domeniile vizate cuprinde tehnologiile digitale, inclusiv soluțiile care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital. În aceeași categorie intră proiectele multinaționale definite prin Decizia (UE) 2022/2481 și inovarea în domeniul tehnologiilor profunde.
Al doilea domeniu eligibil este reprezentat de biotehnologii. Finanțarea va putea acoperi inclusiv medicamentele înscrise pe Lista de medicamente esențiale a Uniunii Europene și componentele folosite pentru realizarea acestora.
Finanțările sunt destinate IMM-urilor și întreprinderilor mari eligibile
Beneficiarii finanțărilor vor fi IMM-urile, iar în cazul Acțiunii 9.1 – STEP vor putea participa atât IMM-urile, cât și întreprinderile mari. Activitățile eligibile vor fi stabilite în funcție de caracteristicile fiecărei acțiuni.
Sprijinul va putea fi acordat pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare destinate realizării și validării unor produse, procese sau tehnologii noi ori substanțial îmbunătățite. Finanțarea va putea acoperi și investițiile necesare introducerii acestora în producție, cu respectarea condițiilor și limitelor aplicabile ajutorului de stat.
Companiile se pot înscrie la atelier până pe 7 septembrie
ADR București-Ilfov invită firmele și ceilalți actori interesați să își anunțe intenția de participare la Atelierul de Descoperire Antreprenorială până la 7 septembrie 2026. Înscrierea se realizează prin completarea formularului pus la dispoziție de agenție, AICI.
Participarea la atelier este gratuită, însă numărul locurilor este limitat. Data și locul exacte ale evenimentului vor fi anunțate ulterior, prin invitația oficială trimisă participanților confirmați.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.