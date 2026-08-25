ADR București-Ilfov pregătește noi finanțări pentru companii. Proiectele vizează inovarea și tehnologiile strategice

ADR București-Ilfov organizează, în perioada 16–23 septembrie 2026, un atelier destinat companiilor și ecosistemului regional de inovare. Participanții vor putea prezenta nevoile și propunerile mediului de afaceri înaintea lansării unor noi apeluri de proiecte. Finanțările vor fi acordate prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027 și vor susține inovarea, digitalizarea și dezvoltarea tehnologiilor strategice.

ADR București-Ilfov va desfășura, între 16 și 23 septembrie 2026, un Atelier de Descoperire Antreprenorială dedicat mediului de afaceri și organizațiilor care fac parte din ecosistemul regional de inovare.

Atelierul urmărește colectarea nevoilor, perspectivelor și propunerilor formulate de reprezentanții companiilor. Informațiile obținute vor fi folosite pentru pregătirea viitoarelor apeluri de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021–2027.

Primul mecanism vizat este Acțiunea 1.2 – Sprijin pentru dezvoltarea de produse/procese noi sau semnificativ îmbunătățite, inclusă în Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice.

Prin Acțiunea 1.2 vor fi stimulate investițiile private și va fi susținută creșterea capacității de inovare a IMM-urilor care activează în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii București–Ilfov. Activitățile vor putea fi realizate individual de către un IMM sau în colaborare efectivă cu una ori cel mult două organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare.

Cel de-al doilea mecanism pregătit este Acțiunea 9.1 – Sprijin pentru dezvoltarea sau producția de tehnologii strategice – STEP. Aceasta face parte din Prioritatea 9 – O regiune cu tehnologii strategice – STEP.

Acțiunea 9.1 va susține investițiile destinate dezvoltării sau producerii tehnologiilor strategice critice. Vor fi eligibile inclusiv proiectele care contribuie la protejarea și consolidarea lanțurilor valorice asociate acestor tehnologii. Domeniile urmărite sunt cele definite și detaliate prin Comunicarea Comisiei C(2024) 3148 final din 8 mai 2024.

Unul dintre domeniile vizate cuprinde tehnologiile digitale, inclusiv soluțiile care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital. În aceeași categorie intră proiectele multinaționale definite prin Decizia (UE) 2022/2481 și inovarea în domeniul tehnologiilor profunde.

Al doilea domeniu eligibil este reprezentat de biotehnologii. Finanțarea va putea acoperi inclusiv medicamentele înscrise pe Lista de medicamente esențiale a Uniunii Europene și componentele folosite pentru realizarea acestora.

Beneficiarii finanțărilor vor fi IMM-urile, iar în cazul Acțiunii 9.1 – STEP vor putea participa atât IMM-urile, cât și întreprinderile mari. Activitățile eligibile vor fi stabilite în funcție de caracteristicile fiecărei acțiuni.

Sprijinul va putea fi acordat pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare destinate realizării și validării unor produse, procese sau tehnologii noi ori substanțial îmbunătățite. Finanțarea va putea acoperi și investițiile necesare introducerii acestora în producție, cu respectarea condițiilor și limitelor aplicabile ajutorului de stat.

ADR București-Ilfov invită firmele și ceilalți actori interesați să își anunțe intenția de participare la Atelierul de Descoperire Antreprenorială până la 7 septembrie 2026. Înscrierea se realizează prin completarea formularului pus la dispoziție de agenție, AICI.

Participarea la atelier este gratuită, însă numărul locurilor este limitat. Data și locul exacte ale evenimentului vor fi anunțate ulterior, prin invitația oficială trimisă participanților confirmați.