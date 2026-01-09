Concret, Primăria Sectorului 6 va oferi câte un sac cu material antiderapant pentru fiecare scară de bloc. Ridicarea acestuia se face de către președinții sau administratorii imobilelor, de la sediul Serviciului Dotare Domeniul Public, situat pe Aleea Valea Boteni nr. 2A. Pentru eliberarea materialului este necesară o solicitare scrisă, însoțită de ștampila asociației de proprietari. Programul de ridicare este de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-18:00.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au precizat că, pe durata nopții, s-a intervenit pentru curățarea șoselelor, străzilor secundare și aleilor, iar în cursul dimineții echipele au acționat și în zonele circulate din parcuri, pe trotuare, în fața școlilor și grădinițelor, precum și pe scările de la promenada Lacul Morii. Intervențiile au avut ca scop eliminarea oricăror riscuri pentru populație și au fost realizate cu resurse proprii, fără costuri suplimentare, atât manual, cât și mecanizat.

„Oferim gratuit material antiderapant pentru asociațiile de proprietari din Sectorul 6! Deszăpezirea trotuarelor din faţa blocurilor intră în responsabilităţile asociaţiilor de proprietari. Ca şi în alţi ani, noi vă ajutăm cu material antiderapant! Dăm cât un sac pentru fiecare scară de bloc. Președinții sau administratorii imobilelor îl pot ridica de la sediul Serviciului Dotare Domeniul Public, de pe Al. Valea Boteni nr. 2A. Doar cu solicitare însoțită de ștampila asociației! Programul este de luni până vineri, între orele 8 şi 18”, a scris Primăria Sectorului 6 pe Facebook.

În această perioadă cu temperaturi negative, echipe ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, alături de Poliția Locală Sector 6, desfășoară acțiuni pe teren pentru identificarea persoanelor fără adăpost. Acestora li se oferă ceai cald și sunt îndemnate să meargă către adăposturile disponibile.

Tot vineri, reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au anunțat că s-a intervenit neîntrerupt pe parcursul nopții de joi spre vineri, ca urmare a ninsorii, pentru fluidizarea traficului și asigurarea siguranței pietonilor. Echipele autorității locale rămân în continuare pe teren.

„Toată noaptea am curăţat şoselele, străzile secundare, aleile. La prima oră am intrat şi pe zonele circulate din parcuri, trotuare, în faţa şcolilor şi a grădiniţelor, dar şi pe scările de la promenada Lacul Morii. Îndepărtăm orice pericol. Acţionăm cu resurse proprii, fără costuri suplimentare, atât manual cât şi mecanizat”, au transmis reprezentanţii autorităţii locale.

Pe arterele principale s-a acționat cu utilaje dotate cu lamă și sărărițe, pe toate bulevardele și pe traseele mijloacelor de transport în comun. În categoria obiectivelor critice au fost incluse căile de acces către unități medicale, instituții de învățământ și sedii administrative, care au fost curățate și tratate cu material antiderapant. De asemenea, s-a intervenit prioritar în zonele de risc, respectiv pe poduri, pante și în intersecțiile aglomerate.

În paralel cu acțiunea utilajelor grele, echipele de salubritate din Sectorul 5 au intervenit vineri dimineață pentru curățarea trotuarelor, a stațiilor STB și a trecerilor de pietoni, pentru a reduce riscurile generate de condițiile meteo.