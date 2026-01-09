Conform informațiilor furnizate de instituție, în intervalul 00:00 – 20:00 din data de 8 ianuarie au fost recepționate și gestionate zeci de apeluri asociate direct condițiilor meteo. Centralizarea cazurilor arată că:

-11 cazuri au impus intervenția pompierilor și salvatorilor,

-107 cazuri au fost transmise către Poliție,

-87 cazuri au fost direcționate către Administrația Națională a Drumurilor.

Aceste date confirmă presiunea asupra infrastructurii de intervenție într-o perioadă în care drumurile, localitățile și zonele rurale au fost afectate de depuneri de gheață și strat de zăpadă.

Autoritățile semnalează că fluxul de apeluri a crescut odată cu intensificarea fenomenelor meteorologice, în special în partea a doua a zilei.

„O creștere semnificativă a numărului de solicitări a fost înregistrată începând cu ora 14:00, cu un vârf al apelurilor în jurul orei 17:00”, precizează Serviciul 112.

În zona urbană au fost raportate coliziuni ușoare, tamponări și derapaje, iar în mediul rural au existat situații în care autovehicule au rămas blocate sau au necesitat tractare.

Poleiul, principalul factor al incidentelor. Zeci de accidente într-o singură zi

„În acest interval s-au raportat 66 de urgențe cauzate de polei și ghețuș, precum și 27 de accidente rutiere, majoritatea produse pe fondul carosabilului alunecos”, indică sursa citată.

Potrivit autorităților, cele mai frecvente au fost:

-derapaje în intersecții și pe segmente de drum în pantă,

-coliziuni ușoare între vehicule,

-solicitări pentru eliberarea carosabilului,

-situații care au necesitat prezența Administrației Drumurilor pentru material antiderapant.

Din fericire, până în prezent nu au fost semnalate incidente grave cu victime multiple, însă datele rămân în actualizare.

Pentru reducerea riscurilor, Serviciul 112 a lansat mai multe recomandări către populație, având în vedere că prognoza meteo anunță persistența poleiului în următoarele zile. În comunicat se solicită cetățenilor:

-să evite deplasările neesențiale,

să nu pornească la drum fără autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă,

-să adapteze viteza la condițiile de trafic,

-să circule cu prudență în zone afectate de ninsoare, polei sau ghețuș.

Instituția reamintește că echiparea vehiculelor cu pneuri de iarnă și lanțuri antiderapante acolo unde este necesar poate preveni accidente și blocaje.

Reprezentanții serviciului subliniază că toate apelurile sunt procesate în regim continuu, iar colaborarea interinstituțională funcționează pe principii de prioritizare operațională.

„Asigurăm că apelurile de urgență sunt gestionate în regim permanent, în strânsă cooperare cu instituțiile abilitate, pentru a asigura intervenții rapide și protejarea siguranței cetățenilor”, a transmis Serviciul 112.

Pe teren au acționat echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipaje de poliție și unități ale Administrației Naționale a Drumurilor, responsabile cu deszăpezirea, degajarea carosabilului și aplicarea materialelor antiderapante.