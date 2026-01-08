Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat de salvamontiști în Masivul Ceahlău. Operațiunea a fost dificilă, dar s-a terminat cu bine.

Salvamontiștii din Neamț au intervenit miercuri pentru a salva un tânăr de 20 de ani, care a fost găsit inconștient la aproximativ 1.600 de metri, lângă Cusma Dorobanțului. Apelul la 112 a venit în jurul orei 14:30, iar două echipe de salvatori din Durău au plecat imediat.

Deși echipele au pornit când era încă lumină, coborârea tânărului s-a făcut după apus și a durat peste patru ore. În final, tânărul a fost dus în siguranță și predat ambulanței pentru control și îngrijiri medicale.

Salvamontiștii sfătuiesc turiștii să fie bine echipați și să respecte regulile de siguranță când urcă în munți, ca să evite accidentele.

Duminică seara, grănicerii de la Șibeni au fost anunțați că un bărbat sunase la linia de urgență și cerea ajutor, fiind blocat în munții raionului Verhovina, regiunea Ivano-Frankivsk.

Căutarea a durat aproximativ 12 ore. Dimineața, grănicerii împreună cu salvatorii l-au găsit pe bărbatul epuizat zăcând în pădure, pe zăpadă. L-au ajutat să coboare din munte și l-au dus la secția de frontieră, unde a primit ceai fierbinte, mâncare și căldură.

Bărbatul, din regiunea Dnipropetrovsk, a spus că timp de cinci zile a traversat Carpații încercând să ajungă ilegal în România, dar nu știa că traseul montan este atât de greu și periculos.

Pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei, i s-a întocmit proces-verbal conform legii ucrainene, iar soarta lui va fi decisă de instanță. Grănicerii reamintesc că trecerea frontierei în afara punctelor oficiale este ilegală și foarte periculoasă.

Acum trei săptămâni, salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit noaptea pentru a salva un turist rănit grav în Munții Făgăraș. Bărbatul de 56 de ani a căzut pe un jgheab și s-a lovit la cap și la coloana vertebrală. Era cu un coleg pe munte când s-a întâmplat accidentul. Salvatorii i-au dat primul ajutor și l-au dus într-un loc sigur, de unde a fost preluat de medici.

Salvamontiștii au mai salvat 12 persoane din munți, iar trei dintre ele au fost duse la spital. În aceeași perioadă, au primit 7 apeluri pentru intervenții urgente și 21 de apeluri pentru sfaturi despre trasee. Apelurile au vizat zone din Sinaia, Argeș, Sibiu, Maramureș, Lupeni și Brașov.