UE și Ucraina lansează Alianța pentru Drone. Producția și apărarea împotriva lor, în prim-plan

Uniunea Europeană și Ucraina fac un pas important în dezvoltarea tehnologiilor militare bazate pe drone. Noua alianță reunește producători, start-upuri și inovatori, într-un efort comun pentru accelerarea producției, dezvoltarea unor sisteme de ultimă generație și găsirea unor soluții eficiente de apărare împotriva amenințărilor aeriene tot mai sofisticate.

Alianța dronelor constituită între Uniunea Europeană și Ucraina a avut vineri prima reuniune, având ca obiectiv accelerarea dezvoltării și producției unor sisteme de drone de ultimă generație, precum și a tehnologiilor defensive împotriva lor.

Războiul declanșat de invazia rusă în Ucraina a devenit și un teren pentru inovația în domeniul dronelor. Ambele tabere folosesc aceste sisteme atât pentru atacarea infanteriei și a echipamentelor de luptă ale adversarului, cât și pentru operațiuni desfășurate în spatele liniei frontului, menite să afecteze instalațiile de producție și logistica inamicului.

Rusia și Ucraina au încercat să achiziționeze și să dezvolte noi tipuri de drone, să identifice modalități inovatoare de utilizare a acestora și să găsească soluții pentru a le doborî. Metodele de apărare variază de la folosirea armelor ușoare până la bruiajul electronic.

Soldații ambelor tabere au recunoscut că dronele reprezintă o sursă de teamă, în timp ce Rusia și Ucraina au folosit în propaganda de război imagini cu atacuri mortale realizate cu ajutorul acestor aparate.

Alianța dronelor dintre UE și Ucraina a reunit vineri, la sediul Comisiei Europene, cei 18 membri fondatori. Printre aceștia se numără producători, inovatori, start-upuri și scale-upuri din statele membre ale Uniunii Europene, din țările SEE-AELS și din Ucraina.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a atras atenția că spațiul aerian european este pus la încercare de încălcări repetate provocate de drone care survolează aeroporturi, instalații militare și infrastructuri critice. El a arătat că, în Ucraina, amenințarea reprezentată de aceste aparate face parte din realitatea de zi cu zi.

Potrivit lui, problema nu ține doar de avantajul tehnologic, ci și de viteza de dezvoltare și de capacitatea industrială de a produce și furniza împreună noile sisteme. El a precizat că este nevoie de cicluri de proiectare care să dureze săptămâni, nu luni, precum și de contramăsuri capabile să țină pasul cu evoluția tehnologiilor.

Kubilius a arătat că Alianța UE-Ucraina pentru drone urmărește tocmai reducerea acestui decalaj și dezvoltarea mai rapidă atât a sistemelor de drone, cât și a soluțiilor de apărare împotriva lor.

„Spaţiul aerian european este pus la încercare prin încălcări repetate de către drone care zboară deasupra aeroporturilor, a instalaţiilor militare şi a infrastructurilor critice. În Ucraina, această ameninţare este o realitate zilnică. Provocarea cu care ne confruntăm nu este doar legată de avantajul tehnologic, ci şi de viteza şi de capacitatea industrială de a livra împreună. Avem nevoie de cicluri de proiectare care să dureze săptămâni, nu luni, şi de contramăsuri care să ţină pasul cu evoluţiile. Alianţa UE-Ucraina pentru drone va aborda această lacună”, a declarat Kubilius.

Lansată în cadrul celui de-al treilea Forum al industriei de apărare UE-Ucraina, desfășurat la Kiev, alianța reprezintă un prim pas pentru punerea în aplicare a Acordului UE-Ucraina privind dronele. Acordul a fost anunțat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 15 iulie, ca parte a Pactului industrial UE-Ucraina în domeniul apărării.

Cei 18 membri fondatori vor începe implementarea activităților convenite. Potrivit comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, una dintre primele direcții de acțiune vizează accelerarea creării de societăți mixte și a producției comune între companiile europene și cele ucrainene, precum și supravegherea flancului estic european.

Pentru extinderea capacității de producție, Kubilius a arătat că liniile de producție trebuie menținute pregătite inclusiv în perioadele în care activitatea este mai redusă, astfel încât acestea să poată fi reactivate în câteva săptămâni.

Comisarul european a precizat că industriile din Uniunea Europeană produc în prezent aproximativ 1,5 milioane de drone pe an și a arătat că este necesară atingerea unui nivel de producție comparabil cu cel al Rusiei. El a indicat, de asemenea, nevoia unei colaborări cu Ucraina în domeniul infrastructurii de comandă, control și recunoaștere pentru sistemele fără pilot.

O altă direcție vizează crearea unui ecosistem pentru războiul cu drone similar celui dezvoltat în Ucraina. Kubilius a explicat că acesta ar trebui să integreze proiectarea, producția, achiziția și operarea dronelor, alături de experiența acumulată pe prima linie.

Potrivit comisarului european, un obiectiv al acestei colaborări este identificarea și dezvoltarea unor soluții pentru depășirea dificultăților apărute în lanțurile de aprovizionare și în procesul de achiziție a echipamentelor necesare producției de drone.

În același timp, Andrius Kubilius a indicat necesitatea accelerării, împreună cu industria ucraineană, a activităților de cercetare, dezvoltare și achiziție. Obiectivul este reducerea de la ani la luni a perioadei dintre stabilirea unei cerințe și obținerea unui prototip.