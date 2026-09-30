Traian Băsescu cere alegeri anticipate după respingerea Guvernului Mureșan: Este evident că nu avem altă soluție

Fostul președinte Traian Băsescu susține că organizarea alegerilor anticipate a devenit singura soluție pentru ieșirea din actuala situație politică. El spune că îi este greu să înțeleagă de ce președintele Nicușor Dan respinge această variantă, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Băsescu consideră că poziția exprimată de șeful statului în privința anticipatelor i-ar fi încurajat pe parlamentarii care se temeau că și-ar putea pierde mandatele să nu voteze pentru Cabinetul Mureșan.

Traian Băsescu a declarat miercuri, 30 septembrie, la B1TV, că unul dintre cele mai puternice semnale transmise de Nicușor Dan în timpul dezbaterilor privind formarea noului Guvern a fost opoziția față de organizarea alegerilor anticipate.

În opinia fostului președinte, această poziție a influențat comportamentul parlamentarilor care ar fi putut avea rețineri legate de perspectiva pierderii mandatelor.

„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului spune că îi este greu să înțeleagă de ce Nicușor Dan nu susține în acest moment organizarea unor noi alegeri.

Traian Băsescu a recunoscut că nici el nu a susținut până recent varianta alegerilor anticipate. Fostul președinte și-a explicat poziția prin dificultatea procedurii necesare pentru declanșarea anticipatelor și prin perioada lungă necesară pentru parcurgerea întregului proces.

În actuala situație politică, însă, Băsescu spune că și-a schimbat opinia.

„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăților mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie decât prin noi alegeri”, a completat fostul președinte.

Declarațiile sale vin după ce Parlamentul a respins miercuri Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

Din totalul celor 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți la ședința comună în care a fost supus la vot Cabinetul Mureșan. Au fost exprimate 197 de voturi valabile. Dintre acestea, 182 au fost pentru învestirea Guvernului și 15 împotrivă.

Pentru a primi votul de încredere al Parlamentului, Guvernul avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, respectiv de minimum 233 de voturi favorabile.

Parlamentarii AUR nu au participat la ședință. Cei ai PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat.

Siegfried Mureșan a fost al treilea candidat desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.

Prima desemnare a avut loc pe 4 iunie. Președintele i-a încredințat atunci europarlamentarului Eugen Tomac misiunea de a forma un nou Guvern. Tomac și-a depus ulterior mandatul deoarece nu a reușit să obțină sprijinul unei majorități parlamentare.

A doua opțiune a președintelui a fost Adrian Veștea, care s-a prezentat în Parlament pentru votul de învestire pe 22 iunie. Nici Cabinetul propus de acesta nu a obținut voturile necesare. Guvernul Veștea a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintr-un total de 212 voturi valabil exprimate.