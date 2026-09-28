Șansele Guvernului Mureșan. Traian Băsescu: Are șanse de doar 1% să treacă de votul Parlamentului

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre șansele Guvernului Mureșan și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate în cazul în care negocierile politice nu duc la formarea unei majorități. El susține că România a pierdut timp important și afirmă că dizolvarea Parlamentului este o atribuție a președintelui, care nu poate fi preluată de Curtea Constituțională.

„Guvernul Mureșan are șanse de doar 1% să treacă de votul Parlamentului”, spune Traian Băsescu.

Declarațiile vin în contextul în care vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat că liberalii sunt pregătiți să sesizeze Curtea Constituțională dacă Guvernul Mureșan este respins în Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

Traian Băsescu a criticat perioada prelungită de incertitudine politică și a susținut că președintele avea la dispoziție instrumentele constituționale pentru clarificarea situației, fie prin numirea unui guvern funcțional, fie prin declanșarea alegerilor anticipate.

Fostul șef al statului a comentat și intenția liberalilor de a apela la Curtea Constituțională a României în cazul în care Guvernul Mureșan nu primește votul Parlamentului și președintele Nicușor Dan nu declanșează alegeri anticipate.

În opinia sa, o asemenea sesizare nu ar putea obliga șeful statului să dizolve Parlamentul.

„Nu, nu pot să obțină nimic prin Curtea Constituțională, pentru că dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al președintelui, nu poate fi substituit de nimic altceva, nici de judecătorii Curții Constituționale, nici de nimeni”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte consideră că, în situația în care negocierile politice continuă fără ca partidele să reușească formarea unei majorități, soluția ar fi organizarea unor alegeri anticipate.

„Dacă jocul va continua tot așa, nu reușim să facem o majoritate, va trebui să mergem la popor, că nu avem altă soluție”, a afirmat Băsescu.

Acesta a criticat durata situației politice actuale și efectele lipsei unui guvern capabil să adopte decizii importante.

„De cinci luni nu avem Guvern, este de neconceput acest lucru”, a mai spus fostul președinte.

Băsescu a făcut referire și la situația economică. Deși România a evitat pentru moment o retrogradare la categoria „junk”, fostul șef al statului avertizează asupra riscurilor generate, în opinia sa, de prelungirea unei perioade în care nu pot fi luate decizii majore la nivelul Guvernului.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat că liberalii sunt pregătiți să sesizeze Curtea Constituțională dacă Guvernul Mureșan este respins în Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

Muraru susține că, în momentul în care Parlamentul nu mai poate forma un guvern, soluția democratică este întoarcerea la alegători.

În opinia reprezentantului PNL, partidele nu ar trebui să continue „la nesfârșit” încercările de construire a unor noi formule politice în cazul în care acestea nu pot produce o majoritate parlamentară.