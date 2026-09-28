Petrolul rămâne peste 100 de dolari și schimbă calculele Fed. Bursele și obligațiunile americane scad

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă să provoace volatilitate pe piețele financiare, în condițiile în care negocierile nu au produs deocamdată un acord privind încetarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Petrolul Brent se menține în jurul nivelului de 106 dolari pe baril, iar investitorii se tem că prețurile ridicate ale energiei ar putea alimenta inflația și determina Rezerva Federală să majoreze din nou dobânzile.

Acțiunile și obligațiunile americane au fost afectate, randamentul titlurilor de Trezorerie pe zece ani ajungând la cel mai ridicat nivel din aproape două decenii. În același timp, piețele monetare și-au majorat pariurile privind o posibilă creștere a dobânzii Fed în octombrie.

Cotația petrolului Brent și-a temperat creșterea, dar a rămas în jurul valorii de 106 dolari pe baril, pe măsură ce optimismul privind o soluție diplomatică rapidă pentru conflictul din Orientul Mijlociu s-a diminuat.

Statele Unite și Iranul par să rămână la distanță în privința unui nou acord de încetare a focului și a redeschiderii importantei rute maritime. Teheranul a transmis că își menține propunerea pe care președintele american Donald Trump a respins-o.

Trump ar fi dispus să ofere Iranului o relaxare a sancțiunilor și să permită deblocarea unor fonduri înghețate în schimbul unor „progrese concrete” privind un acord nuclear, potrivit unui oficial de la Casa Albă citat de CNN.

Negocierile desfășurate în ultimele luni nu au reușit până acum să rezolve conflictul care a perturbat fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Săptămâna trecută, prețurile au oscilat puternic pe fondul semnalelor contradictorii privind posibilitatea unui progres diplomatic, transmite Bloomberg.

Incertitudinea s-a transmis rapid și pe piețele de acțiuni. Indicele S&P 500 a ajuns aproape să șteargă întregul câștig acumulat în această lună, în timp ce Nasdaq 100, puternic expus companiilor din sectorul tehnologic, a pierdut aproximativ 1%.

Dolarul s-a apreciat, iar aurul a înregistrat o scădere.

Presiunile au fost vizibile și pe piața obligațiunilor. Randamentul titlurilor de Trezorerie americane cu maturitatea la zece ani a urcat la cel mai ridicat nivel din aproape două decenii.

Ian Lyngen, de la BMO Capital Markets, consideră că efectele conflictului ar putea rămâne prezente pe piețe o perioadă îndelungată.

„Așteptările noastre rămân că acest conflict va rămâne alături de piețe în viitorul previzibil, iar economia globală va continua să se adapteze la realitatea perturbărilor de aprovizionare”, a declarat acesta.

Într-un asemenea scenariu, prețurile energiei ar avea tendința să rămână ridicate, iar spațiul pentru scăderi semnificative ar fi limitat în lipsa unui acord durabil privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Scumpirea petrolului complică și perspectivele privind politica monetară americană. Piețele monetare și-au majorat pariurile pentru o nouă creștere a dobânzii de către Rezerva Federală în octombrie.

„Piața în ansamblu nu a reușit să câștige prea mult teren din cauza creșterii randamentelor și a prețurilor petrolului”, a declarat Chris Larkin, de la E*Trade, parte a Morgan Stanley.

El a arătat că Fed este concentrată asupra componentei de inflație a mandatului său, ceea ce înseamnă că datele privind piața muncii ar putea avea o influență mai redusă decât evoluția dobânzilor și a energiei, dacă nu apar surprize majore.

Mai multe date economice așteptate în această săptămână ar putea oferi noi indicii privind rezistența economiei americane și ar putea susține argumentele oficialilor Fed care consideră că dobânzile ar trebui să fie mai ridicate.

Economiștii estimează că datele publicate miercuri vor arăta că cheltuielile de consum ajustate la inflație au înregistrat în august cea mai mare creștere din acest an.

O modificare a indicatorului preferat de Rezerva Federală pentru măsurarea inflației de bază ar putea reduce rata anuală cu până la 0,3 puncte procentuale. Evoluția lunară este însă așteptată să ofere o imagine mai puțin confortabilă asupra presiunilor asupra prețurilor.

Vineri sunt așteptate datele privind piața muncii. Estimările economiștilor indică aproximativ 90.000 de noi locuri de muncă în septembrie, în timp ce rata șomajului ar urma să rămână la 4,1%.