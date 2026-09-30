Nicușor Dan convoacă luni partidele la Cotroceni. Un nou candidat pentru funcția de premier va fi desemnat în aceeași zi

Președintele Nicușor Dan va convoca luni partidele politice la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a primit voturile necesare în Parlament. Șeful statului a anunțat că intenționează să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru chiar în după-amiaza aceleiași zile.

Președintele le-a cerut partidelor să folosească zilele următoare pentru discuții interne și să vină la consultări cu soluții care pot obține sprijinul necesar în Parlament.

Anunțul a fost făcut miercuri, la Praga, în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii care îl însoțesc pe președintele Nicușor Dan în vizita efectuată în Republica Cehă.

„Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să îşi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii care să poată să treacă. Din nou, pentru ca lucrul acesta să se întâmple, este nevoie de consens şi este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a declarat Nicușor Dan.

Noua rundă de consultări va avea loc pe 5 octombrie, zi în care se împlinesc exact cinci luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Președintele a comentat și rezultatul votului din Parlament și i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat încercarea de a forma un guvern. Nicușor Dan consideră că votul de miercuri a reprezentat un nou eșec al Parlamentului de a forma o majoritate în jurul unui Executiv.

„Am trăit azi un nou eşec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să îi mulţumesc lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi – partide, cetăţeni – să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens”, a susținut șeful statului.

Nicușor Dan a transmis totodată românilor și partenerilor externi ai României că direcția pro-occidentală a țării va fi păstrată și că angajamentele financiare asumate vor fi respectate.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul celor 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți la ședință. Au fost exprimate 197 de voturi valabile, dintre care 182 pentru învestirea Guvernului și 15 împotrivă.

Pentru a primi votul de încredere, Executivul avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, respectiv de cel puțin 233 de voturi favorabile.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. Parlamentarii PSD au participat la ședință, dar nu au votat.

Siegfried Mureșan a fost al treilea candidat desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.

Prima desemnare a fost făcută pe 4 iunie, când președintele i-a încredințat europarlamentarului Eugen Tomac misiunea de a forma Guvernul. Acesta și-a depus ulterior mandatul, după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară.

A doua opțiune a fost Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat în Parlament pentru votul de învestire pe 22 iunie, dar cabinetul său nu a obținut numărul necesar de voturi.

Guvernul Adrian Veștea a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintr-un total de 212 voturi valabil exprimate.

După eșecul Guvernului Mureșan, Nicușor Dan va face luni o nouă încercare. Partidele vor fi chemate mai întâi la consultări, iar noua propunere pentru funcția de prim-ministru urmează să fie anunțată în cursul după-amiezii.