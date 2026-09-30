Lawrence Dallaglio își vinde medalia de campion mondial! Fostul căpitan al Angliei, obligat să renunțe la trofeele carierei

Fostul căpitan al Angliei, Lawrence Dallaglio, își scoate la licitație medaliile și trofeele câștigate în carieră pentru a-și achita datoriile. Printre acestea se află medalia de campion mondial din 2003, estimată la 93.000 de euro.

Fostul căpitan al echipei naționale de rugby a Angliei, Lawrence Dallaglio, își scoate la licitație mai multe trofee și medalii câștigate de-a lungul carierei, inclusiv medalia de campion mondial obținută în 2003 alături de reprezentativa Angliei.

Fosta vedetă a rugbyului englez se confruntă cu probleme financiare și datorii acumulate, în special după divorț. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic Daily Mail, Dallaglio a fost declarat insolvabil anul trecut, după despărțirea de soția sa.

În urma divorțului, fostul jucător din linia a treia a fost nevoit să își vândă casa din Londra pentru 2,8 milioane de euro. Cu toate acestea, suma obținută din vânzarea proprietății nu a fost suficientă pentru a-și achita datoriile față de bănci, astfel că acesta recurge acum și la vânzarea unor obiecte importante din cariera sa.

Printre bunurile scoase la licitație se află și medalia de campion mondial din 2003, câștigată de Anglia, precum și alte medalii și trofee obținute de Dallaglio în timpul carierei sale. Fostul căpitan al Angliei a adunat 85 de selecții pentru echipa națională.

În contextul problemelor financiare cu care se confruntă, Lawrence Dallaglio a decis să strângă bani prin vânzarea unor suveniruri importante din cariera sa în rugby. Printre obiectele scoase la licitație se numără mai multe medalii și șepci ale echipei britanice „Lions” și ale reprezentativei Angliei.

La licitație va fi vândută și medalia de campion mondial din 2003, estimată la o valoare cuprinsă între 58.000 și 93.000 de euro. Dallaglio se va despărți și de medalia primită după finala Cupei Mondiale din 2007, pierdută de Anglia în fața Africii de Sud, evaluată la aproximativ 11.500 de euro.

Pe lista obiectelor scoase la vânzare se află și medalia câștigată la Turneul celor Șase Națiuni din 2003, estimată la circa 5.800 de euro. Alături de șepcile purtate în perioada în care a reprezentat echipa britanică „Lions” și Anglia, obiectele ar putea aduce în total aproximativ 210.000 de euro.

Licitația este programată să înceapă pe 13 octombrie.