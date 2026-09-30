Nicușor Dan anunță extinderea colaborării cu Cehia. Energie, nuclear și apărare, printre domeniile vizate

România și Cehia au schimburi comerciale de aproape 7 miliarde de euro anual, iar cooperarea dintre cele două state ar putea fi extinsă în domenii precum energia, sectorul nuclear și apărarea. Președintele Nicușor Dan a discutat miercuri, în timpul vizitei sale în Cehia, cu omologul său Petr Pavel despre relațiile dintre cele două țări. Președintele ceh a precizat că peste 3.000 de companii cehe activează în România.

Nicușor Dan a vorbit despre relația dintre România și Cehia și despre colaborarea celor două state în cadrul Uniunii Europene și NATO. Șeful statului i-a mulțumit lui Petr Pavel și pentru implicarea în păstrarea memoriei soldaților români care au murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„România şi Cehia au o istorie de colaborare îndelungată, de prietenie chiar, i-am mulţumit (preşedintelui ceh Petr Pavel – n.r.) pentru faptul că se ocupă personal de memoria soldaţilor români care au murit aici în Al Doilea Răboi Mondial în procesul de eliberare a Cehoslovaciei. Colaborarea noastră continuă, în formatele în care ne găsim, Uniunea Europeană, NATO, avem poziţii comune. (…) Avem un schimb comercial important, aproape 7 miliarde de euro pe an, avem companii importante din Cehia prezente cu afaceri în România, dar pe mai multe zone – energie, nucleară, apărare – există posibilităţi pentru extinderea acestor relaţii şi am convenit să facilităm forumuri de afaceri care să ajute la dezvoltarea acestor relaţii economice”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferință de presă comună cu Petr Pavel.

Cei doi au convenit astfel să faciliteze organizarea unor forumuri de afaceri care să contribuie la dezvoltarea relațiilor economice.

Petr Pavel a prezentat România drept un aliat apropiat și un partener economic important pentru Cehia. Președintele ceh a precizat că România se află în top 10 țări în care există investiții cehe și că relațiile economice acoperă mai multe domenii.

„Sunt foarte bucuros că astăzi am reuşit ca această datorie a vizitelor oficiale să o mai îndreptăm. România este un aliat apropiat şi un partener economic important, cu care împărtăşim opiniile cu privire la Uniunea Europeană şi la NATO. (…) Relaţiile noastre sunt foarte puternice nu doar în NATO, UE, dar şi la nivel bilateral. Avem o colaborare foarte bună, în România avem peste 3.000 de companii cehe, România este în top 10 ţări în care avem investiţii cehe, colaborăm în foarte multe domenii: transport, agricultură, industria de apărare, tehnologie. Aş vrea să spun că între Cehia şi România sunt relaţii foarte puternice între oameni, în turism creşte România, pentru noi este o destinaţie foarte plăcută, nu doar la munte, dar şi în comunitatea cehă din Banat care anul viitor va sărbători 200 de ani de existenţă în România”, a declarat Petr Pavel.

Președintele ceh a amintit că au trecut 17 ani de la ultima vizită a unui președinte român în Republica Cehă și aproximativ 12 ani de la ultima vizită oficială a unui președinte ceh la București.

În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan a mulțumit Cehiei pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la OCDE.

Cei doi președinți au abordat și cooperarea în domeniul securității, inclusiv în ceea ce privește războiul din Ucraina și amenințările hibride.

„Avem aceeaşi poziţie în ceea ce priveşte războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat ţările noastre, aceeaşi poziţie cu privire la ameninţările hibride, inclusiv campaniile de dezinformare pe care Rusia le desfăşoară în Europa, şi am convenit să colaborăm pe aceste chestiuni”, a afirmat Nicușor Dan.

Petr Pavel a vorbit, la rândul său, despre cooperarea în fața acestor provocări.

„Cred că vizita preşedintelui va fi de succes şi mă voi bucura să colaborăm în continuare pentru că în aceste timpuri în care suntem nu doar în faţa războiului din Ucraina, ci şi a războiului hibrid intensificat din partea Rusiei împotriva flancului estic în special, ca atare nu doar trebuie să stăm în faţa acestei provocări, trebuie să împărţim experienţele pentru a fi capabili să facem faţă acestei provocări hibride”, a adăugat preşedintele ceh.

Nicușor Dan a abordat și proiectul hub-ului european la Marea Neagră, din care România va face parte, precum și viitorul cadru financiar al Uniunii Europene.

Discuțiile au vizat și comunitatea cehă din România și comunitatea românească din Cehia. Nicușor Dan a afirmat că „fiecare dintre ele este tratată foarte bine de către ţările gazdă”.

De asemenea, a fost discutată posibilitatea organizării unor evenimente comune, eventual cu participarea celor doi președinți, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de existență a comunității cehe în România.