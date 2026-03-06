Elena Udrea a relatat în podcastul lui Damian Drăghici detalii despre perioada petrecută în penitenciar și despre relațiile pe care le-a construit în timpul detenției. Fostul ministru a spus că a interacționat cu multe femei încarcerate și că a încercat să se implice în activități educaționale, inclusiv în alfabetizarea unor deținute.

În timpul discuției, aceasta a povestit și un episod petrecut după eliberare, când a fost recunoscută pe stradă de persoane care o cunoscuseră indirect sau auziseră despre ea în mediul penitenciar.

„Deci acolo mi-am făcut foarte multe cunoștințe și relații cu persoane de etnie romă și am încercat cumva să chiar la propriu le-am educat pentru că eu m-am ocupat de alfabetizare și cred că mi-am făcut foarte multe, chiar acum fac o prietenă, mi-am făcut foarte multe relații bune, fac o dezvăluire, treceam cu mașina pe lângă spitalul SANADOR de lângă guvern și cred că era ceva un rom, era la spital, era un grup mare de persoane rome, hai să spunem, de țigani, era un grup mare acolo și mergeam încet că nu puteam să ocolesc și m-au văzut”, a declarat Elena Udrea.

Fostul ministru a continuat explicând că, în opinia sa, sistemul penitenciar actual nu contribuie la reducerea recidivei și că modul în care sunt tratați deținuții poate avea efecte negative pe termen lung.

„Există, dacă noi chiar vrem să combatem recidiva, și să prevenim infracționalitatea. Nu în felul acesta, nu băgând oamenii de-a valma și de-a grămada în pușcărie. Gândește-te că erau camere și sunt camera Târgșor, unde erau camere de 8-10 persoane și stăteau 16-18 femei. Ani de zile. Camere neaerisite, cu igrasie, fără geamuri. Ce mai scoți din oamenii ăia? Ce mai scoți decât niște animale de acolo?”, a spus Udrea.

În continuare, aceasta a criticat costurile sistemului penitenciar și a pus sub semnul întrebării eficiența pedepselor cu închisoarea în forma actuală.

„Deci, societatea ar trebui cumva să afle lucrurile astea, pentru că așa este simplu. A greșit, la pușcărie, dar de ce nu mai există și alte pedepse? Doi la mână. Ce câștigă societatea? Nimic. Câștigă un infractor mai mare când va ieși de acolo. Şi mai şi costă 70 de milioane pe lună. Deci costul cu un deținut era, acum un an, 7.600 de lei pe lună….”, a declarat Elena Udrea.

În opinia sa, actualul sistem de detenție nu contribuie la reducerea recidivei și, dimpotrivă, ar putea produce efecte negative asupra celor care ajung în penitenciar. Ea a susținut că societatea ar trebui să discute mai des despre condițiile din închisori și despre eficiența pedepselor privative de libertate.

Fostul ministru al Turismului a vorbit și despre modul în care perioada petrecută în penitenciar a ținut-o departe de schimbările rapide din mediul online. Elena Udrea a afirmat că nu avea cont pe TikTok înainte de condamnare și că a descoperit abia recent unele dintre transformările din social media.

Potrivit acesteia, în momentul în care a intrat în închisoare, platformele dominante erau altele, iar popularitatea TikTok nu era încă atât de mare.

După eliberare, ea a început să urmărească mai mult activitatea online, însă spune că preferă în continuare alte rețele sociale.