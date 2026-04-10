Potrivit informațiilor prezentate, Elena Udrea nu a beneficiat de un regim preferențial în timpul detenției. Aceasta a fost cazată în celulă împreună cu alte cinci sau șase persoane, ceea ce indică faptul că a fost tratată conform procedurilor standard aplicate în penitenciar.

În situațiile în care existau posibile tensiuni sau riscuri între deținuți, se aplicau măsuri de protecție. Astfel, anumite persoane erau mutate în camere speciale, similare celor obișnuite, dar organizate astfel încât să reducă interacțiunea cu ceilalți deținuți. Aceste persoane erau scoase separat la activități, la plimbare și la masă, pentru a preveni eventuale conflicte.

În prima parte a perioadei de detenție, Udrea a stat aproximativ una-două săptămâni împreună cu o altă deținută, după care în aceeași cameră au fost introduse alte persoane aflate în regim de protecție, precum judecătoare, procuroare sau avocate, care nu aveau legătură cu dosarul său, a povestit Florin Stanciu în cadrul podcastului „Pentru Voi cu Mirela Voicu”. În total, au fost șase astfel de persoane în acest regim.

Fostul director de la Penitenciarul Târgșor a mai precizat că, deși o cunoștea din perioada în care lucra la minister, Elena Udrea nu a solicitat favoruri sau condiții speciale pe durata detenției. Aceasta nu a formulat cereri de tratament preferențial și nu a cerut privilegii în mod direct.

„Orice deținut care ar avea probleme cu alt deținut din penitenciar i se asigură protecție și este introdus într-o cameră de protecție, unde e o cameră identică de detenție cu a celorlalte, doar simplul motiv că este scoasă la activități în afara orelor de program a celorlalte să nu se întâlnească cu ele. Este scoasă singură la plimbare, este scoasă singură la masă. În prima perioadă, o săptămână sau două săptămâni a stat cu o altă deținută, grefiera judecătorului Mustață, după care am introdus alte deținute care erau judecătoare, procuroare sau avocate, tot cu program de protecție, dar care nu erau în dosar cu Elena Udrea. Șase au fost”, a spus Florin Stanciu.

În schimb, au existat solicitări legate de alimentație. Udrea obișnuia să ceară două porții de tăiței cu lapte, care îi erau acordate, motivând că acest preparat îi amintea de copilărie și de mâncarea pregătită de bunica sa. Acest detaliu este prezentat ca o preferință personală, nu ca un beneficiu special acordat în afara regulilor.

În ceea ce privește comportamentul general, Elena Udrea s-a adaptat rapid la condițiile de detenție. În primele luni nu au existat probleme de disciplină sau conflicte. De asemenea, fiind în regim de protecție, interacțiunea cu alte deținute era limitată, inclusiv prin faptul că avea curte de plimbare separată și nu intra frecvent în contact direct cu alte persoane din penitenciar.

Conform celor relatate, nu au existat situații în care deținuții să creeze incidente sau să manifeste comportamente disruptive în relație cu ea. În plus, aceasta a avut aceleași drepturi ca ceilalți deținuți și nu a beneficiat de tratamente diferențiate din punct de vedere administrativ.