În activitatea administrativă, cererile și documentele depuse de cetățeni trebuie înregistrate și gestionate conform procedurilor interne ale instituției. În momentul depunerii unui dosar, acesta primește, de regulă, un număr de înregistrare.

Acest număr marchează intrarea documentului în circuitul administrativ. Din acel moment, instituția are obligația de a analiza cererea și de a transmite un răspuns în termenul stabilit de lege sau de reglementările aplicabile procedurii respective.

În multe proceduri administrative, termenul general de soluționare este de 30 de zile, dacă legislația specială nu prevede un alt termen.

Faptul că o instituție publică nu mai găsește documentele depuse de solicitant nu înseamnă că procedura administrativă se încheie sau că cererea devine lipsită de efecte.

Responsabilitatea pentru păstrarea și gestionarea documentelor aparține instituției, nu persoanei care le-a depus. Dacă documentele au fost înregistrate, obligația de a analiza cererea și de a emite un răspuns rămâne în vigoare.

În practică, instituția poate solicita redepunerea unor documente pentru reconstituirea dosarului administrativ, însă această situație nu poate fi folosită pentru a evita soluționarea cererii.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 tratează nesoluționarea unei cereri în termenul legal ca o formă de refuz administrativ.

În dreptul administrativ se disting două situații relevante. Prima este refuzul explicit, atunci când instituția comunică în mod direct că nu va soluționa cererea. A doua este refuzul tacit, care apare atunci când instituția nu răspunde în termenul legal.

Dacă o instituție afirmă că nu găsește dosarul sau nu poate identifica documentele depuse, iar cererea nu este soluționată, situația poate fi considerată o formă de refuz de soluționare.

În practică, există mai multe opțiuni pentru persoanele care se confruntă cu pierderea sau rătăcirea unui dosar într-o instituție publică.

Primul pas poate fi solicitarea clarificării situației direct de la instituția respectivă. Uneori, documentele pot fi identificate sau reconstituite pe baza informațiilor existente în registrul de evidență.

Dacă dosarul nu mai poate fi găsit, instituția poate solicita redepunerea documentelor pentru reconstituirea procedurii administrative.

O altă posibilitate este formularea unei reclamații administrative către conducerea instituției sau către autoritatea ierarhic superioară. Această reclamație poate solicita verificarea modului în care a fost gestionat dosarul și reluarea procedurii.

Dacă instituția nu răspunde sau refuză să continue procedura, persoana interesată poate sesiza instanța de contencios administrativ.

Instanța poate analiza situația și poate obliga autoritatea publică să soluționeze cererea sau să emită actul administrativ solicitat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Această procedură are rolul de a asigura respectarea dreptului persoanei de a obține un răspuns din partea administrației.

În anumite situații, pierderea unui dosar poate produce consecințe concrete pentru persoana afectată. Procedura administrativă poate fi întârziată, iar unele drepturi pot fi afectate.

Dacă se dovedește că acțiunea sau inacțiunea instituției a cauzat un prejudiciu, persoana vătămată poate solicita despăgubiri în instanță.

Evaluarea prejudiciului și acordarea eventualelor despăgubiri se realizează în cadrul procedurilor judiciare aplicabile.

În astfel de situații, dovada depunerii documentelor devine esențială. Numărul de înregistrare al cererii reprezintă una dintre cele mai importante dovezi că documentele au fost depuse și au intrat în evidența instituției.

De asemenea, pot fi relevante confirmările de primire prin poștă, copiile cererilor cu ștampila instituției sau confirmările transmise prin platforme electronice.

Aceste elemente pot demonstra existența cererii și pot fi folosite pentru a susține demersurile administrative sau judiciare ulterioare.

Pierdera unui dosar în interiorul unei instituții publice nu înseamnă că procedura administrativă se încheie sau că drepturile solicitantului dispar. Obligația autorității de a soluționa cererea rămâne în vigoare, iar persoana afectată are la dispoziție instrumente legale pentru a solicita continuarea procedurii și, dacă este cazul, repararea prejudiciilor produse.