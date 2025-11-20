Consiliul Uniunii Europene a anunțat că a adoptat poziția de negociere pentru noul regulament care introduce aplicația digitală de călătorie a UE. Aceasta ar urma să modernizeze trecerea frontierelor externe și să reducă timpul de așteptare pentru călători.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă, raportor în Comisia pentru Transporturi și Turism, a spus că a lucrat pentru ca această inițiativă să păstreze un echilibru între eficiență, tehnologie și protecția drepturilor cetățenilor. El a declarat că scopul este ca digitalizarea frontierelor să aducă beneficii reale oamenilor, fără să afecteze siguranța sau viața privată.

Falcă a mai explicat că noua aplicație va permite trimiterea datelor de călătorie în avans către autoritățile de frontieră, astfel încât verificările să fie făcute înainte ca pasagerii să ajungă la punctul de trecere. Potrivit lui, acest lucru ar reduce mult timpul de așteptare și ar face controalele mai rapide și mai sigure.

El a spus și că aplicația va fi gratuită, disponibilă în toate limbile oficiale ale UE, iar folosirea ei va fi opțională, fără să îi dezavantajeze pe cei care nu doresc să o utilizeze.

Conform explicațiilor sale, sistemul respectă pe deplin regulile europene de protecție a datelor: nu se cer informații în plus, datele sunt criptate end-to-end, iar stocarea lor este limitată. El a precizat că aplicația este gândită să fie ușor de folosit de persoanele cu dizabilități sau cu experiență digitală redusă. Falcă a mai menționat că sistemul va fi administrat de agenția europeană eu-LISA, împreună cu autoritățile naționale de frontieră, ceea ce ar asigura standarde ridicate de securitate cibernetică și compatibilitate cu alte sisteme europene, precum Entry/Exit și ETIAS.

Falcă a mai spus că tehnologia ar trebui să fie un instrument care să îmbunătățească viața de zi cu zi. El a arătat că, prin acest regulament, Uniunea Europeană vrea să demonstreze că inovația digitală poate reduce birocrația, poate întări securitatea și poate proteja drepturile fundamentale.

El a precizat că oamenii au nevoie de soluții moderne și eficiente, iar aplicația digitală de călătorie este un pas concret în această direcție. În ceea ce privește România, el a afirmat că avantajele sunt clare: trecerea frontierelor externe ar urma să fie mai rapidă pentru românii care călătoresc în spațiul Schengen pe cale aeriană și maritimă.

Falcă a mai explicat că, fiind stat membru aflat la frontiera externă a Uniunii, România va avea la dispoziție instrumente moderne care vor face verificările mai eficiente, vor reduce presiunea asupra Poliției de Frontieră și vor îmbunătăți capacitatea de prevenire a fraudelor documentare și a migrației ilegale. El a adăugat că implementarea sistemului va întări cooperarea tehnică dintre autoritățile române și eu-LISA și va accelera digitalizarea infrastructurii de control la frontieră.

Potrivit lui, acest proiect reprezintă un pas important în modernizarea modului în care sunt gestionate frontierele europene, cu beneficii directe pentru securitate, mobilitate și experiența călătorilor.