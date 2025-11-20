Economistul Adrian Măniuțiu afirmă că România traversează o perioadă de tensiune economică puternică, marcată de temeri privind locurile de muncă și de o reducere vizibilă a investițiilor.

El spune că românii devin tot mai prudenți în cheltuieli, iar consumul scade în ritm accelerat. Măniuțiu consideră că economia funcționează în mare măsură pe bază de încredere, iar actualul climat o erodează constant.

El a semnalat și mai multe date negative observate în piață. Măniuțiu spune că retailerii raportează scăderi importante ale vânzărilor, iar PIB-ul a scăzut în trimestrul al treilea. Inflația rămâne la un nivel ridicat, de aproximativ 10%, ceea ce depășește mult media Uniunii Europene. În opinia economistului, investițiile sunt amânate, termenele de plată cresc, iar companiile își recuperează tot mai greu facturile.

„Consumul a scăzut, avem foarte mulți retaileri care au anunțat scăderi ale volumului de vânzări. Cifra de afaceri a economiei, PIB-ul, a scăzut … Și, deși inflația e 10%, avem și această umflare artificială provocată de inflație”, a declarat Mănițiu la Antena 3 CNN.

Măniuțiu a atras atenția și asupra scăderii salariului mediu brut real în luna septembrie. El spune că această scădere nu a mai fost înregistrată din anul 2015 și arată presiunea financiară cu care se confruntă populația activă.

În ceea ce privește ajustările necesare pentru respectarea țintei de deficit în 2026, Măniuțiu a arătat că România trebuie să realizeze o reducere de aproximativ 15 miliarde de euro. El afirmă că majorarea repetată a taxelor nu reprezintă o soluție durabilă și că există un prag dincolo de care o creștere fiscală duce la colectări mai mici, nu mai mari.

Economistul consideră că soluțiile trebuie orientate către reforme structurale. El a menționat necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale, corectarea sistemului pensiilor speciale, reducerea diferenței dintre TVA colectată și TVA estimată și diminuarea cheltuielilor statului.

Măniuțiu spune că economia ar fi sprijinită dacă autoritățile ar reuși ca deficitul de colectare din TVA să fie redus la jumătate în următorii ani.

„Soluțiile nu sunt pe partea creșterii taxelor și fiscalității. În doi ani de zile să ne propunem ca acest GAP de TVA să fie redus la jumătate. Așa am putea să lăsăm economia în pace”, spune economistul.

Analistul economic Radu Soviani susține că România se află deja în situația unui declin economic. El spune că în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul al doilea, economia a înregistrat o scădere, iar un nou trimestru negativ ar însemna intrarea în recesiune tehnică.

„Ne așteaptă recesiune. Deja în trimestrul trei față de trimestrul doi avem o cădere economică … încă un trimestru de evoluție negativă și înseamnă recesiune tehnică”, susține Soviani.

Soviani afirmă că reformele promise nu au fost implementate și critică abordarea Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. El spune că, în opinia sa, măsurile adoptate au afectat populația activă, fără a corecta problemele structurale din sectorul public.

Analistul a menționat și efectele liberalizării pieței energiei. Soviani afirmă că prețurile s-au majorat considerabil în ultimii ani și că reliberalizarea nu ar fi fost în favoarea consumatorilor. El spune că puterea de cumpărare a populației s-a deteriorat vizibil, iar valoarea a 100 de lei în 2022 ar echivala acum cu aproximativ 68 de lei.

Soviani a remarcat și creșterea costurilor cu dobânzile, pe care le consideră împovărătoare pentru buget. El afirmă că aceste cheltuieli au crescut cu aproape 50% comparativ cu primele nouă luni din anul precedent.