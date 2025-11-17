Autoritățile române sunt în stare de alertă maximă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și a luat foc pe malul ucrainean, peste Dunăre, în apropiere de localitatea tulceană Plaurul. Primarul din Ceatalchioi s-a deplasat deja la fața locului, prefectul se îndreaptă spre zonă, iar autoritățile se mobilizează pentru a preveni orice incident major.

Autoritățile au început deja evacuarea populației din zonă

ISU Tulcea a anunțat că, în urma atacului cu drone de pe teritoriul Ucrainei, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Datorită proximității față de granița României și a naturii periculoase a încărcăturii, autoritățile au realizat o evaluare inițială a situației.

Având în vedere posibilele efecte, autoritățile locale, împreună cu structurile MAI implicate în gestionarea situațiilor de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor din apropiere, măsură menținută până la eliminarea completă a riscurilor pentru populație. De asemenea, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a situației și coordonarea tuturor intervențiilor necesare.

”Pentru evaluarea şi monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul şef şi prefectul judeţului, precum şi efective de pompieri care execută misiuni de recunoaştere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale”, a mai transmis IGSU.

Pentru evaluarea și urmărirea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, alături de echipaje de pompieri care desfășoară misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ.

Până în prezent, 15 persoane din localitatea Plauru au fost evacuate și transportate în Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale. Operațiunea este în desfășurare.

ISU Tulcea a subliniat că evacuarea are caracter preventiv, având în vedere natura periculoasă a încărcăturii.

”Teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu”, au transmis pompierii din Tulcea.

Un nou atac cu drone a avut loc luni noaptea în apropierea frontierei cu România, a transmis MApN, precizând că nu s-au înregistrat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea a primit patru apeluri la numărul unic de urgență, prin care cetățenii semnalau zgomote asemănătoare unor bombardamente și solicitau informații suplimentare.