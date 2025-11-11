În acest context, autoritățile române investighează posibile fragmente de dronă găsite în apropierea graniței cu Ucraina, în zona localității Grindu, județul Tulcea.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

Totuși, condițiile meteorologice nefavorabile din sud-estul țării nu au permis decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

În jurul orei 00:07, autoritățile au emis un mesaj de tip RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, avertizând locuitorii asupra pericolului generat de atacurile aeriene din proximitate.

Conform datelor furnizate de MApN, pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail, s-a înregistrat un număr mare de explozii provocate de atacurile rusești.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian în zona localității Grindu, situată la aproximativ cinci kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat imediat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă.

Zona a fost securizată, iar autoritățile au anunțat că cercetările vor fi efectuate la primele ore ale dimineții pentru a stabili originea și natura fragmentelor descoperite.

Anterior, în noaptea de 21 spre 22 octombrie, populația din nordul județului Tulcea a primit în jurul orei 01.00 mesaje RO-Alert din cauza atacului cu drone al Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.