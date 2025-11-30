Florin Barbu spune că măsura vine pentru a evita acuzațiile privind intervențiile directe ale statului în piață și pentru a crea un cadru predictibil.

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piaţă. Noi am intervenit în piaţă atunci când aveam o inflaţie la 31 decembrie 2022 de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ţi protejezi consumatorii, să-ţi protejezi, pe de altă parte, şi fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preţ mai bun la poarta fermei”, a explicat ministrul.

Acesta precizează că mecanismul ar urma să se activeze doar când inflația depășește pragul de 5%, iar când indicatorul coboară sub acest nivel, piața ar rămâne liberă.

„Aşa cum se întâmplă şi la cursul de schimb al euro, când BNR-ul intervine atunci când cursul euro creşte prea tare, să avem şi noi o legislaţie pe inflaţie. Şi atunci când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa să fie liberă şi să fie eliminat”, a afirmat Barbu.

Ministrul spune că, deși a fost contestată, plafonarea adaosului la alimentele de bază a avut efecte benefice.

„Ulterior şi-au dat seama că această schemă stabilită la Ministerul Agriculturii a fost ‘una foarte bună’, pentru că inflaţia a coborât la 5,5%, de la 12,8% în decembrie 2022”, susține Barbu.

Barbu afirmă că dorește ca mecanismul să fie adoptat de Parlament, pentru a evita acuzațiile că Guvernul controlează piața.

„Această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României, să nu se spună că Florin Barbu sau domnul premier Bolojan intervin în piaţă. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creşterea preţurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până expiră plafonarea, la 31 martie 2026”, a explicat ministrul.

Referindu-se la creșterile de preț din perioada sărbătorilor, Barbu afirmă că acestea trebuie analizate atent.

„Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor şi într-adevăr este o creştere. Dar aici sunt atribuţiile Consiliului Concurenţei privind distorsionarea pieţei”, spune ministrul.

Acesta anunță că a cerut verificări ferme:

„Anumite înţelegeri între magazinele de retail sau între anumiţi producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. (…) Eu cred că trebuie să verifice foarte clar (…) dacă nu cumva acea marjă care a fost eliminată de la produsele alimentelor de bază nu a fost transferată către alte produse agroalimentare”, a subliniat Barbu.

Măsura plafonării adaosului la alimentele de bază a intrat în vigoare în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru 90 de zile, dar a fost extinsă de mai multe ori, fiind valabilă până la 31 martie 2026.

Ea se aplică întregului lanț agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – cu scopul de a proteja consumatorii vulnerabili.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a afirmat recent că prelungirea nu mai este necesară, pentru că piața s-a adaptat, însă efectele asupra altor categorii de produse trebuie analizate.

Inflația rămâne ridicată: aproape 10% în octombrie 2025

Conform datelor INS, inflația anuală în octombrie 2025 a fost de:

10,96% la mărfuri nealimentare,

10,52% la servicii,

7,57% la alimente,

9,8% rata generală.

Aceste valori indică presiuni puternice în lanțul de costuri, de la energie la combustibili, aspect asupra căruia a atras atenția și ministrul Agriculturii.