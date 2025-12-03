Brandul Trump ar putea ajunge la Cluj-Napoca printr-un proiect uriaș care include un turn de 30 de etaje, un centru comercial de 100.000 de metri pătrați și facilități de agrement precum terenuri de golf.

Investiția depășește 500 de milioane de dolari și ar urma să fie dezvoltată pe Dealul Borzaș, pe terenul destinat anterior proiectului eșuat Transylvania Smart City.

Proiectul Trump Tower Cluj, anunțat drept a doua investiție majoră a Trump Organization în România după Trump Tower Bucharest, ar urma să includă hoteluri, apartamente de lux, zone de shopping, spa-uri, restaurante și spații de entertainment.

Inițiativa a fost prezentată într-un eveniment dedicat industriei hoteliere de lux, organizat la Cannes, unde România a apărut pe lista „oportunităților viitoare” alături de destinații precum Indonezia, Dubai și Maldive, scrie Ziua de Cluj.

Partenerul local al Trump Organization este SDC Imobiliare, companie condusă de omul de afaceri Ștefan Berciu, care dezvoltă deja împreună cu americanii proiectul din București.

La finalul anului 2025, Berciu și fiica sa, Ștefania, au avut o întâlnire la Mar-a-Lago cu Eric Trump, vicepreședinte executiv al Trump Organization. Sursele citate indică faptul că Eric Trump este așteptat în România în februarie 2026 pentru lansarea oficială a proiectului din Cluj.

Potrivit detaliilor apărute în spațiul public, proiectul ar putea transforma zona Borzaș într-un cartier complet nou, modern și extrem de atractiv pentru segmentul premium rezidențial și hotelier.

Printre entuziaștii anunțului se numără și omul de afaceri clujean Avram Gal, care a afirmat online că inițiativa poate ridica Clujul în liga destinațiilor internaționale de top, cu impact major asupra industriei ospitalității și a locuirii high-end.

Ambițiile Trump Organization în România nu se opresc la Cluj. Anterior, în iulie 2025, compania a anunțat proiectul Trump Tower Bucharest, o dezvoltare rezidențială premium în centrul Capitalei, realizată tot în parteneriat cu SDC Imobiliare.

Eric Trump a transmis atunci că proiectul va fi o expresie a standardelor de lux ale brandului și un reper pentru piața imobiliară din Europa de Est.

Trump Tower Bucharest va include apartamente premium, lounge-uri, zone de wellness, spa-uri și o parcare subterană automatizată, toate concepute pentru a poziționa brandul în segmentul de vârf al pieței rezidențiale.

Odată cu extinderea către Cluj-Napoca, România poate deveni una dintre piețele-cheie ale grupului american în Europa Centrală și de Est, cu două proiecte de lux care ar urma să redefinească standardele imobiliare din marile centre urbane.