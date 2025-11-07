Mai multe semne sugerează că familia Trump manifestă un interes sporit pentru proiectul Transilvania Smart City, inițial oprit de Elena Udrea din cauza lipsei resurselor financiare. Rămâne de văzut la cât se ridică valoarea terenului și a construcțiilor existente.

Pe lângă Trump Tower din București, atenția familiei președintelui american pare să se îndrepte și spre Cluj, unde Elena Udrea plănuise anterior un proiect rezidențial evaluat la două miliarde de euro.

Transilvania Smart City, proiectul imobiliar cu cea mai mare amploare din România, inițiat de Elena Udrea împreună cu un grup de antreprenori, s-a prăbușit acum câțiva ani, lăsând investitorii să se confrunte în instanțe.

Visul grandios al Elenei Udrea s-a năruit în mare parte, dar nu complet. Fostul ministru mai păstrează încă, printr-o firmă aflată pe numele fratelui partenerului său, active semnificative.

Activele respective ar putea fi lichidate pentru a acoperi datoriile companiei, iar în acest scenariu, proiectul Transilvania Smart City ar avea șansa unei relansări.

Chiar și familia președintelui american Donald Trump pare să privească cu interes această afacere, trimițând reprezentanți în România în cursul acestui an.

În momentul de față, stadiul proiectului Transilvania Smart City se prezintă ca fiind destul de dificil și complicat.

Realtopfarma, compania fondată de partenerul Elenei Udrea împreună cu fostul deputat PMP Adrian Gurzău, a ajuns în insolvență, acumulând datorii de peste 190 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 30,8 milioane de euro.

Pe durata procedurii de insolvență, lichidatorul judiciar a solicitat realizarea unui raport de evaluare concentrat exclusiv pe stadiul actual al proiectului Transilvania Smart City.

În mai 2025, proiectul era deținut de trei firme: Realtopfarma SA cu 50%, SDC Imobiliare cu 1% și SDC Smart City cu 49%. Partea care aparținea Elenei Udrea era evaluată la circa 10 milioane de euro.

”Întreaga proprietate imobiliară a fost evaluată la 19.999.000 euro, din care: terenul în suprafață de 29.472 mp – 15.922.200 euro și construcția edificată până în prezent – 4.076.800 de euro. Dat fiind faptul că faptul că societatea Realtopfarma SA deține 50% din proprietatea imobiliară, rezultă că valoarea cotei deținute din proprietate este de 9.999.500 euro”, se arată în raportul de evaluare aflat la dosarul de insolvență.

În prezent, partenerul Elenei Udrea nu mai figurează printre acționarii Realtopfarma, cedându-și poziția fratelui său, Marinel Alexandrov, care deține acum acțiunile împreună cu Adrian Gurzău.

Familia Trump și-a intensificat interesul pentru piața imobiliară din România, vizând proiecte majore în Cluj și București, inclusiv fosta inițiativă Transilvania Smart City a Elenei Udrea.

SDC Imobiliare și SDC Smart City, foști parteneri ai Elenei Udrea în mega-proiectul clujean, sunt acum controlate de soții Ștefania și Ștefan Berciu, respectiv Alina Dana Mureșan și Septimiu Ștefan Munteanu, care dețin 25% din SDC Smart City.

Interesul familiei președintelui american datează încă din 2022, când omul de afaceri Onisim Dornean afirma că Eric Trump ar putea deveni investitor în Transilvania Smart City, vizitând proiectul și analizând posibilitatea implicării sale.

Ulterior, în 2025, Larry Glick, vicepreședintele executiv al Trump Organization, s-a deplasat la București pentru întâlniri cu partenerii locali, discutând planuri pentru hoteluri de lux și terenuri de golf în zona Ilfov. În cadrul acestor negocieri, Ștefan Berciu, fost partener al Elenei Udrea, a convenit un parteneriat cu Trump Organization pentru construirea primului Trump Tower din România, în centrul Capitalei. Confirmarea a venit și de pe pagina oficială a Trump Organization, care anunță extinderea afacerilor în România prin colaborarea cu SDC Imobiliare.

Surse apropiate proiectului susțin că Trump Organization ar fi interesată și de alte două proiecte: unul în Otopeni, lângă terenurile lui Ion Țiriac, și altul în Cluj-Napoca, pe dealul Borzaș, în cadrul proiectului Transilvania Smart City, inițiat de Elena Udrea și Ștefan Berciu, dar abandonat după dispute și procese. Fotografii publicate de G4Media surprind întâlniri între Larry Glick, Daniel Constantin de la Trump International Hotel & Tower Chicago și afaceriști români precum Ștefan Berciu și Avram Gal, patronul unui restaurant clujean renumit.

Chiar Donald Trump a confirmat interesul familiei sale pentru investiții în România și Europa de Est, cu ocazia unei conferințe de afaceri organizate în aprilie la București.

În ceea ce o privește pe Elena Udrea, aceasta a recunoscut că se află în spatele companiei Realtopfarma, deținând jumătate din Transilvania Smart City, și că intenționează să reia investiția de la Cluj, reclamând că a fost sabotată de „oameni de afaceri” locali. Totuși, șansele de redresare au scăzut semnificativ după ce planul de reorganizare al Realtopfarma a fost respins de creditori.