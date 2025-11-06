Trump Organization investește în România alături de SDC Imobiliare, compania omului de afaceri Ștefan Berciu. Cele două părți colaborează pentru dezvoltarea a cel puțin trei proiecte imobiliare de amploare, dintre care două în București și unul în Cluj-Napoca.

La întâlnirea din SUA au participat, pe lângă Ștefan Berciu și Eric Trump, și Avram Gal, membru PSD Cluj și apropiat al omului de afaceri.

Potrivit sursei citate, planul inițial prevedea începerea lucrărilor în toamna acestui an, însă lansarea a fost amânată pentru februarie 2026, din cauza întârzierilor în finalizarea documentațiilor tehnice.

Pentru proiectul din Cluj, Primăria a emis deja certificatul de urbanism, iar pentru cele două proiecte din Capitală documentațiile se află încă în lucru.

Informațiile disponibile arată că unul dintre proiectele din București va fi dezvoltat în zona centrală, iar cel de-al doilea în zona Otopeni, în vecinătatea terenurilor deținute de omul de afaceri Ion Țiriac. Aceste investiții vor fi primele proiecte imobiliare majore dezvoltate de Trump Organization în România după 2019.

De asemenea, planul prevede o colaborare cu instituțiile locale pentru infrastructura rutieră și accesibilitate, având în vedere amploarea construcțiilor propuse.

Proiectul din Cluj-Napoca va fi amplasat pe dealul Borzaș, în cartierul Someșeni, în cadrul dezvoltării „Transilvania Smart City”. Acest proiect, început inițial de Ștefan Berciu împreună cu Elena Udrea, a fost continuat după soluționarea litigiilor din instanță.

Noul parteneriat cu Trump Organization marchează o extindere importantă a investițiilor imobiliare americane în Transilvania, vizând o zonă cu potențial ridicat de dezvoltare urbană și turistică.

În iunie 2025, Larry Glick, vicepreședinte executiv al Trump Organization, a venit în România, însoțit de Daniel Constantin, românul care conduce de ani buni „Trump International Hotel & Tower Chicago”. Cei doi s-au întâlnit la Cluj cu Ștefan Berciu și Avram Gal, pentru a evalua locațiile viitoarelor proiecte.

Discuțiile s-au concentrat pe etapele de pregătire și pe infrastructura necesară pentru derularea investițiilor. Vizita lui Eric Trump, programată pentru februarie 2026, va marca debutul oficial al lucrărilor și lansarea publică a brandului Trump Tower în România.