Familia Trump a încasat 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto. Investitorii au pierdut aproape tot

Familia Trump a obținut aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o tranzacție legată de criptomonede, în timp ce investitorii companiei implicate au înregistrat pierderi masive. Parteneriatul a fost anunțat în august 2025 la Bursa Nasdaq din New York, iar compania care a intermediat operațiunea se confruntă acum cu riscul excluderii de la tranzacționare. Acțiunile firmei au pierdut peste 90% din valoare în mai puțin de un an, iar autoritățile americane sunt presate să analizeze circumstanțele tranzacției. Cazul ridică noi întrebări privind relația dintre afacerile familiei Trump și piețele financiare din SUA.

În august 2025, Eric Trump și Donald Trump Jr. au participat la Bursa Nasdaq din New York pentru a marca un parteneriat între compania Alt5 Sigma și World Liberty Financial, platforma cripto fondată în 2024 de membrii familiei Trump și partenerii lor de afaceri.

În cadrul tranzacției, Alt5 Sigma a achiziționat tokenuri WLFI în valoare de 1,5 miliarde de dolari de la World Liberty Financial. Potrivit documentelor publicate de companie, familia Trump avea dreptul la 75% din veniturile obținute din vânzarea acestor active digitale.

Conform informațiilor prezentate în documentele oficiale ale World Liberty Financial, participațiile deținute de Donald Trump și de alți membri ai familiei i-au îndreptățit să primească aproximativ 500 de milioane de dolari după deducerea taxelor și a altor cheltuieli asociate tranzacției.

Datele publicate pe site-ul World Liberty Financial la începutul lunii iunie arată că aproximativ 38% din participațiile companiei-mamă sunt controlate de o entitate afiliată lui Donald Trump și anumitor membri ai familiei sale.

World Liberty Financial a fost fondată de Eric Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump, împreună cu Zach și Alex Witkoff, fiii emisarului american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, precum și de partenerii de afaceri Zak Folkman și Chase Herro.

În timp ce familia Trump a beneficiat de pe urma tranzacției, situația investitorilor a evoluat într-o direcție complet diferită.

Înainte de anunțarea acordului, acțiunile Alt5 Sigma se tranzacționau la 8,97 dolari. La închiderea ședinței bursiere din 8 iunie 2026, compania – redenumită între timp AI Financial Corp. – ajunsese la doar 0,66 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o pierdere de aproximativ 93%.

Compania riscă acum să fie eliminată de pe Nasdaq dacă nu reușește să își readucă prețul acțiunilor peste pragul minim impus de bursă.

AI Financial a devenit astfel un exemplu negativ pentru investitorii care au considerat că o afacere asociată familiei Trump va avea automat succes în timpul mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.

Între timp, compania a schimbat trei directori executivi și trei auditori externi în mai puțin de un an. În ianuarie, AI Financial a contractat inclusiv un împrumut de la World Liberty Financial și a folosit o parte din bani pentru a cumpăra propriile acțiuni de pe piață în încercarea de a susține prețul acestora. Strategia nu a avut rezultatele așteptate.

Printre investitorii care au participat la operațiune s-au aflat și fonduri importante de investiții din Statele Unite.

Fondul Point72 Asset Management, controlat de proprietarul echipei New York Mets, Steven A. Cohen, a investit 36,5 milioane de dolari și și-a vândut ulterior participația înainte de finalul anului. Rezultatul financiar al tranzacției nu a fost făcut public.

ExodusPoint Capital Management a cumpărat acțiuni Alt5 în valoare de 44 de milioane de dolari și încă deținea o parte dintre acestea la sfârșitul lunii martie, înregistrând o pierdere teoretică de aproximativ 14 milioane de dolari, informează cnbc.

Un alt investitor important, Soul Ventures Holdings din Hong Kong, a raportat o participație de 85 de milioane de dolari în tranzacția din august. Fondul a anunțat în octombrie că a ieșit complet din investiție. Estimările bazate pe documentele depuse la autoritățile americane indică pierderi cuprinse între 56 și 58 de milioane de dolari.

Tranzacția a atras și atenția unor organizații specializate în monitorizarea eticii și transparenței.

Avocații organizației Democracy Defenders Fund au transmis în aprilie o scrisoare către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), solicitând deschiderea unei investigații independente.

După trimiterea solicitării, organizația nu a primit niciun răspuns oficial.

„Întrebarea este acum: ce s-a întâmplat cu toți acei bani?”, a declarat Virginia Canter, consilier-șef pentru combaterea corupției în cadrul organizației.

SEC a refuzat să confirme dacă analizează activitatea AI Financial după implicarea familiei Trump în această tranzacție.

La rândul său, fostul procuror general al statului New Jersey, Matthew Platkin, consideră că situația ridică semnale de alarmă importante.

„Alt5 Sigma are toate caracteristicile care, în mod normal, generează îngrijorări serioase în rândul autorităților de reglementare și care, de regulă, conduc la investigații din partea agențiilor de aplicare a legii. Există semnale de alarmă serioase în legătură cu această societate, care justifică o investigație”, a declarat Matthew Platkin.

După încheierea tranzacției, compania a început să raporteze o serie de probleme operaționale și administrative.

În documentele depuse la autoritățile americane, Alt5 a dezvăluit că un angajat al subsidiarei sale canadiene a fost găsit vinovat de o instanță din Rwanda pentru mai multe infracțiuni, inclusiv spălare de bani. Compania a precizat că decizia este contestată.

În octombrie, conducerea a suspendat directorul executiv al societății. Succesorul interimar a fost înlocuit la rândul său o lună mai târziu, fiind numit un al treilea CEO.

Totodată, compania a fost avertizată de Nasdaq cu privire la posibilitatea excluderii de la tranzacționare după ce nu și-a depus la timp raportul trimestrial.

Problemele au continuat și în relația cu auditorii externi. Un auditor și-a dat demisia, iar compania a fost ulterior obligată să înlocuiască și următorul auditor după ce a descoperit că licența acestuia expirase.

„Mi-am început cariera în domeniul eticii la SEC și cred că instituția ar fi început să investigheze cazul chiar și pentru una sau două dintre aceste omisiuni privind raportările obligatorii”, a afirmat Virginia Canter.

În luna mai, Eric Trump a transmis pe platforma X că nu deține niciun rol executiv și nu participă la procesul decizional al AI Financial.

.@jrpsaki is a terrible reporter and @MSNOWNews should hold her accountable. A 30-second review of basic financial disclosures—literally her most fundamental duty as a journalist—would have shown I have zero leadership or decision-making in the company she claimed I was “on the… https://t.co/rSP8XQa5ml — Eric Trump (@EricTrump) May 16, 2026

Planul inițial prevedea ca acesta să ocupe un loc în consiliul de administrație, însă propunerea a fost abandonată după discuții cu Nasdaq.

Potrivit documentelor depuse la SEC, Eric Trump nu putea fi considerat administrator independent din cauza relației dintre Alt5 și World Liberty Financial.

Într-un răspuns transmis presei, purtătoarea de cuvânt a Trump Organization, Kimberly Benza, a respins orice implicare directă a fraților Trump în activitatea companiei.

„Nici Eric și nici Don nu au nicio implicare în ALT5 și nici nu au vizibilitate asupra activității companiei. Niciunul nu a făcut vreodată parte din consiliul de administrație, nu cunoaște echipa de conducere și nu a fost implicat în operațiunile acesteia”, a declarat Kimberly Benza.

Casa Albă a respins, la rândul său, acuzațiile privind eventuale conflicte de interese.

„Activele președintelui Trump sunt administrate printr-un trust gestionat de copiii săi. Nu există conflicte de interese”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Pe 18 mai, compania a anunțat că valoarea tokenurilor WLFI deținute s-a redus semnificativ, ceea ce a șters aproximativ 348 de milioane de dolari din bilanțul său în primul trimestru al anului.

În plus, societatea a raportat pierderi operaționale și a precizat că datoriile sale depășesc activele disponibile.

„Aceste condiții ridică îndoieli semnificative cu privire la capacitatea companiei de a-și continua activitatea pe o perioadă de un an de la data publicării acestor situații financiare”, a transmis AI Financial într-un document depus la SEC.

Valoarea principalului activ al companiei, respectiv tokenurile WLFI, a scăzut cu aproximativ 72% față de prețul de achiziție din august 2025. La 8 iunie 2026, participația AI Financial era evaluată la aproximativ 412 milioane de dolari.

În paralel, capitalizarea bursieră a companiei coborâse la numai 89 de milioane de dolari, semn că investitorii consideră acțiunile AI Financial mai riscante decât deținerea directă a criptomonedei care stă la baza întregii afaceri.