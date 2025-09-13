Pe vremea când încă activa pe scena politică, Elena Udrea a investit în Băile Boghiș, o stațiunea balneoclimaterică cu caracter permanent situată în comuna Boghiș din județul Sălaj.

Boghiș Băi este amplasată pe o veche așezare de daci liberi din secolele II-IV e.n. Printre primele cercetări ale apei sunt cele efectuate în perioada 1961-1963 de către IPGG București, urmate de numeroase alte cercetări care atestă potențialul terapeutic al apei termominerale din zonă. Ministerul Sănătăţii Publice prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie recunoaşte calităţile deosebite ale apei termale, din staţiunea Boghiş Băi, pentru tratarea următoarelor afecţiuni:

afecțiuni reumatismale inflamatorii cronice;

afecțiuni reumatismale abartiulare;

afecțiuni reumatismale degenerative cronice;

afecțiuni posttraumatice;

afecțiuni cronice ale sistemului nervos periferic;

afecțiuni dermatologice.

Boghiș Băi dispune de 128 de locuri de cazare: apartamente de lux, căsuțe de tip bungalow standard și căsuțe de tip bungalow moderne:

căsuțe standard (2 persoane):

330 lei/noapte (315 lei/noapte pentru pachetele de 2 nopți);

1.975 lei/5 nopți/demipensiune;

2.330 lei/6 nopți/demipensiune;

3.850 lei/10 nopți/demipensiune;

2.720 lei/6 nopți/all inclusive (fără băuturi).

căsuțe moderne (2 persoane):

370 lei/noapte (355 lei/noapte pentru pachetele de 2 nopți);

2.175 lei/5 nopți/demipensiune;

2.570 lei/6 nopți/demipensiune;

4.250 lei/10 nopți/demipensiune;

2.960 lei/6 nopți/all inclusive.

apartamente de lux (3+1 persoane):

470 lei/noapte (455 lei/noapte pentru pachetele de 2 nopți);

2.675 lei/5 nopți/demipensiune;

3.170 lei/6 nopți/demipensiune;

5.250 lei/10 nopți/demipensiune;

3.560 lei/6 nopți/all inclusive.

Elena Udrea a spus recent la TV că vrea să continue investiția din Cluj, în cadrul proiectului „Transylvania Smart City”, dar că ar fi sabotată de „oameni de afaceri” din Cluj-Napoca. Udrea n-a spus că „Realtopfarma” (care în acte aparține partenerului ei de viață Adrian Alexandrov) se află în prag de faliment, după ce creditorii au respins planul de reorganizare propus prin procedura de insolvență.

În anul 2024, Realtopfarma a fost scoasă cu executorul silit, iar beneficiarul legitim al „Transilvania Smart City”, respectiv „SDC Imobiliare”, și-a recuperat deja toate drepturile pe cale juridică. „SDC Imobiliare” are, acum, un nou partener din SUA, în cadrul „Transilvania Smart City” , și anume: „Trump Organization”.

Încă de la începutul proiectului „Transylvania Smart City”, principalul finanțator a fost omul de afaceri Ștefan Berciu și „SDC Imobiliare”, acesta fiind înșelat de „Realtopfarma”.

În timp ce „SDC Imobiliare” se ocupa de construcție și să definitiveze situația juridică a întregului amplasament alocat proiectului „Transylvania Smart City”, Udrea ar fi cheltuit banii care intrau în proiect pentru conducerea Realtopfarma, firma cumulând între timp multiple datorii. După ce a intrat în procedura de insolvență, Realtopfarma a încercat să rămână în acest proiect, continuând să-i mintă atât pe oameni/clienții care au dat avansuri pentru locuințele din „Transylvania Smart City”, cât și pe reprezentanții companiei „SDC Imobiliare”.

Din calitatea sa de administrator special al Realtopfarma, Adrian Gurzău (finul Elenei Udrea) a încercat chiar să forțeze, în Adunărea Creditorilor, un plan de reorganizare al firmei care ar fi adus prejudicii atât clienților, cât și SDC Imobiliare. Planul său a fost însă respins în 3 septembrie, fiind votat doar de 28% dintre creditori. Acest plan de reorganizare a fost girat și de ANAF. Având în vedere respingerea planului de reorganizare, potrivit legii, magistrații urmau să pronunțe în 5 septembrie intrarea în faliment a companiei respective, însă procesul a fost suspendat având în vedere greva judecătorilor.

Realtopfarma trebuia să intre în faliment încă din anul 2024, însă Udrea a reușit să amâne verdictul cât mai mult timp, astfel încât să continue să obțină câștiguri din acest proiect imobiliar. Planul gândit de Udrea era ca Realtopfarma să nu fie băgată în faliment, să rămână în proiect până când SDC Imobiliare construia cartierul, iar creditorii își recuperau banii.