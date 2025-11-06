În cel mai recent podcast difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Robert Turcescu i-a avut ca interlocutori pe Bogdan Comaroni și pe Octavian Hoandră.

Când un comunist ajunge primar în cel mai capitalist oraș al lumii, când lumea nici nu mai are timp să discute despre o nenorocire că imediat apare o alta, când banii sunt doar fum și toate statele lumii trăiesc pe datorie, când cenzura lovește mai nemilos ca niciodată, dar e prezentată ca o formă de apărare împotriva războiului hibrid sau a extremismului, când oamenii devin mai proști pe zi ce trece și inteligența artificială e în tot și-n toate, e clar că are loc o schimbare majoră pe care unii o numesc progres, dar pe care alții o văd ca pe o mare resetare.

Octavian Hoandră a afirmat că situația actuală nu i se pare o noutate, deoarece a mai trăit ceva asemănător în perioada comunistă, deși atunci exista o anumită normalitate și oamenii păstrau în ei o formă de libertate interioară, exprimată prin gesturi mici, reflecție și cultură.

El consideră că, în prezent, influența neomarxismului și a corectitudinii politice a dus la apariția unor generații „bolnave pe dinăuntru”, spre deosebire de vremurile în care oamenii erau preocupați de muncă și viață reală.

Hoandră a criticat și fenomenul „ONG-ismului”, pe care îl vede ca pe o formă de alimentare a vanității și a excentricității unor tineri care confundă gesturile provocatoare cu arta.

”Băi frate, ce să zic, pentru mine nu e nouătate, eu am mai trăit chestia asta, nu așa acută, că atunci totuși noi aveam un fel de normalitate, nu e societatea română. Se trăia, îmbrăcaseră-n toți uniforma comunistă. Dar totuși, așa cum am îmbrăcat-o pe european acum, dar totuși în străfundurile noastre eram niște oameni liberi. Făceam gesturi mici, aveam tăceri introspective, ne adunam, fumam, beam cafea, ascultam jazz. Deci interiorul nostru era profund, nu era viciat. Acum s-a ajuns, pedalând pe neomarxismul ăsta și politicării corecte, Am ajuns să anume generații, generații care ne-au urmat nouă, să fie, în buna parte, bolnave pe dinăuntru. Deci, în timpul… Vechiul marxismului, bă, oamenii trebuiau să muncească, să-și vadă de treabă, să trăiască o viață reală. Acum s-a inventat, de o bună parte de timp, s-a inventat ONG-ismul. ONG-ismul ce e? Loreli se spune așa ca să le mulțumească ego. Și atunci… trebuie să le dea și ceva de mâncare, să îi lasă să facă pe stradă teatru, să se pise pe câte un tomberon să filmeze, să zică că e artă. Deci îi încurajează nebunia asta”, spune Octavian Hoandră.

Octavian Hoandră a susținut că George Soros ar fi creat o rețea uriașă prin care direcționează bani proveniți de la oameni foarte bogați, dornici de stabilitate și liniște, către diverse grupuri pe care le sprijină material.

El consideră că această influență financiară este folosită pentru a menține un anumit control politic și social, iar unii politicieni ar fi înțeles avantajele acestei strategii.

Hoandră a criticat și tinerii politicieni din partidele de stânga, pe care îi consideră nepregătiți, dar convinși că pot conduce țara sub influența curentelor „sorosiste” și „neomarxiste”.

”Și le asigură subzistența. De asta a fost tare Soros. Pentru că el a creat o rețea uriașă prin care au banii de la ăia superbogați care voiau să aibă liniște. Și acum vor să aibă liniște. Zice, bă, dacă ăsta e prețul liniște, îi dăm la Soros o grămadă de bani. Și el îi împrăștie la toți nimurucii ăștia, limbricii ăștia, ca să le ostoim oricăruia și să le dăm bani de țigări și de cafea. ca noi să putem face planuri, aici îi dau dreptate lui Bogdan cu planurile lor, planurile ca să ne mențin la putere. Politicienii s-au prins și ei. Și au zis, stai bă, că e o politică de stânga. Uită-te la usăriști, oameni care n-au diplome, n-au experiență, n-au nimic, ei deja se văd politicieni, iau hotărâni în numele țării. Și sorosismul și neomarxismul, zic, da, sunteți foarte buni, ascultați doar de noi și rest conduceți, bă, ce vreți voi. Conduceți dacă oamenii-s proști, conduceți țări, conduceți…”, spune acesta.

Întreaga emisiune poate fi vizualizată mai jos.