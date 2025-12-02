Un litigiu apărut într-un bloc din zona centrală a Iașului a ajuns să solicite atenția magistraților, după ce o firmă cu sediul în imobil a acuzat asociația de proprietari că îi impută cheltuieli care nu o privesc.

Cazul a dus la analizarea detaliată a fiecărui tip de cost trecut în listele lunare, de la întreținerea liftului până la schimbarea becurilor de pe casa scării.

Societatea Leomar Construct SRL a cerut în instanță anularea sumei de 3.258 de lei, sumă provenită din întreținere și penalități. Reprezentanții acesteia au subliniat că spațiile deținute – situate la parter și la mezanin – au intrare separată și contracte individuale cu furnizorii, astfel că nu ar trebui să suporte costuri precum:

întreținerea liftului pe care nu îl utilizează,

mentenanța interfonului,

curățenia și iluminatul scării,

înlocuirea becurilor din subsol.

Firma a insistat că nu beneficiază de aceste servicii și nici nu ar avea părți comune în coproprietate.

Asociația de proprietari a contestat ferm poziția firmei, arătând că aceasta deține o cotă indiviză din terenul pe care se află imobilul, fapt ce atrage automat și contribuția la anumite cheltuieli comune. Elemente precum acoperișul, fațada, terasele, instalațiile de apă și canalizare sau subsolul sunt enumerate de lege ca fiind în proprietate comună, iar utilizarea lor nu poate fi separată.

De altfel, în cursul procesului, asociația a renunțat la pretențiile privind:

costurile ascensorului,

reparațiile sistemului video,

montarea ușii de la intrarea principală.

Pentru a ajunge la o soluție, instanța a verificat fiecare categorie de cheltuială. Documente semnate anterior de firmă arătau că aceasta acceptase participarea la costuri precum:

reparația conductei comune de apă rece,

lucrările la fațada blocului,

remedierea conductei pluviale de pe terasă.

Într-o altă adresă, Leomar Construct admitea că pereții, terasa și instalațiile sanitare sunt părți utilizate în comun cu restul proprietarilor.

Judecătorii au stabilit că firma datorează cota parte aferentă cheltuielilor încadrate la „alte cheltuieli”, inclusiv cele de administrare. În schimb, anumite costuri nu pot fi imputate:

mentenanța interfonului,

iluminatul și curățenia scării,

schimbarea becurilor în spațiile comune,

consumul de energie electrică pentru lift.

În privința ascensorului, legea permite scutirea proprietarilor de la parter și mezanin, însă doar dacă există o hotărâre expresă a adunării generale – un aspect ce ține exclusiv de voința locatarilor, nu de instanță.

Judecătorii au sancționat societatea pentru modul în care a formulat acțiunea. În loc să conteste punctual cheltuielile necuvenite, aceasta a atacat întreaga listă, inclusiv pozițiile pe care anterior le recunoscuse.

Acțiunea a fost admisă doar parțial, ceea ce înseamnă că și firma, și asociația au pierdut procesul.

Consecința financiară:

Asociația trebuie să achite 820 lei reprezentând onorariul avocatului firmei.

Leomar Construct SRL trebuie să plătească 2.380 lei pentru avocatul asociației.

După compensare, firma rămâne datoare cu 1.560 lei, sumă ce reprezintă cheltuieli de judecată.

Nemulțumită de soluție, societatea a depus apel, dosarul fiind trimis spre judecare la Tribunalul Iași.