Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat finalizarea licitației pentru construirea unui spital modern pe Bulevardul Timișoara. Proiectul, primul spital public independent construit în București după Revoluție, va avea peste 300 de paturi, multiple secții și laboratoare, și va costa aproximativ 190 de milioane de euro, aducând servicii medicale vitale locuitorilor.

Mai exact, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat, joi, că licitația pentru construirea spitalului din acest sector s-a încheiat. El a explicat că este foarte mulțumit că s-a finalizat procedura pentru proiectare și execuție și că acest spital este cel mai important proiect al Primăriei Sectorului 6. Ciucu a menționat că spitalul va fi construit pe Bulevardul Timișoara, între cartierele Drumul Taberei și Militari, unde oamenii nu au prea mult acces la servicii medicale. El a spus că proiectarea va dura aproximativ un an, iar construcția aproximativ trei ani.

Primarul a precizat că este primul spital public construit în București după Revoluție ca unitate independentă, nu ca un corp adițional la un spital existent. Terenul pe care se va construi are 33.000 de metri pătrați, iar spitalul va avea 15.000 de metri pătrați.

Ciucu a spus că spitalul va avea 307 paturi, dintre care 257 pentru spitalizare continuă și 50 pentru spitalizare de zi. Va avea 75 de cabinete, opt săli de operație pentru cardiologie, chirurgie generală, ginecologie, pediatrie, ortopedie și oftalmologie. De asemenea, vor fi șapte săli de naștere, o secție de neonatologie cu 30 de pătuțuri, o secție de obstetrică-ginecologie cu 45 de paturi și mai multe laboratoare pentru analize și investigații medicale. Spitalul va avea și un compartiment de primiri urgențe.

„Sunt extrem de bucuros să anunţ astăzi finalizarea licitaţiei, finalizarea procedurii de atribuire pentru executarea lucrărilor spitalului din Sectoul 6, procedura de atribuire pentru proiectare şi execuţie pentru spitalul din Sectorul 6. Este cel mai important proiect al Primăriei Sectorului 6 şi suntem la finalului unui ciclu care a durat foarte mult, un ciclu în care am ajuns în acest moment. Este un spital care va fi construit aici, pe acest teren, ne aflăm pe Bulevardul Timişoara, între două cartiere foarte mari, foarte dense, între cartierul Drumul Taberei şi cartierul Militari, zona de vest a oraşului nostru nu are acces suficient la servicii medicale şi în sfârşit astăzi putem să anunţăm că am finalizat procedura de atribuire a contractului pentru proiectare şi execuţie. Proiectarea va dura un an, iar execuţia aproximativ trei ani.

Este primul spital public de stat ca entitate independentă nu ca un alt corp de spital construit, ca aşa s-au mai construit, dar este primul spital public de stat care se construieşte în Bucureşti după Revoluţie. Va avea 307 paturi, din care 257 cu spitalizare continuă, iar 50 de paturi cu spitalizare de zi. Va avea 75 de cabinete, opt săli de operaţie cu specializările cardiologie, chirurgie generală, ginecologie, pediatrie, ortopedie şi oftalmologie. Va avea şapte săli de naştere, o secţie de neonatologie cu 30 de pătuţuri, o secţie de obstetrică-ginecologie cu 45 de paturi şi mai multe laboratoare de imagistică medicală, anatomie patologică, endoscopie, analize de sânge şi aşa mai departe. De asemenea spitalul va beneficia de un compartiment de primiri urgenţe”, a transmis primarul Sectorului 6.

El a precizat că valoarea totală a proiectului este de aproximativ 190 de milioane de euro, iar licitația finalizată joi are o valoare de peste 70 de milioane de euro.

Primarul a spus că este o veste foarte bună pentru locuitorii Sectorului 6 și că, deși au fost multe etape birocratice de trecut, acestea au fost depășite. El a menționat că, după perioada în care se pot depune contestații, va fi semnat contractul și va fi anunțat câștigătorul licitației.