Nicușor Dan reia negocierile pentru formarea viitorului Guvern. Noi consultări cu liderii partidelor la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan continuă discuțiile cu liderii formațiunilor politice în încercarea de a găsi o soluție pentru depășirea blocajului politic și formarea unei majorități parlamentare stabile. Șeful statului evită, pentru moment, desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, în lipsa unor garanții că viitorul Executiv va beneficia de susținerea necesară în Parlament.

În contextul negocierilor dificile privind formarea unui nou Guvern, președintele Nicușor Dan a reluat seria consultărilor cu reprezentanții partidelor parlamentare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, este vorba despre o nouă rundă de consultări informale, menite să identifice o formulă guvernamentală care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.

Primele discuții ar fi avut loc încă de marți, la Palatul Cotroceni, când șeful statului s-ar fi întâlnit cu liderul PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan.

Negocierile continuă miercuri, când la sediul Administrației Prezidențiale sunt așteptați liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele USR, Dominic Fritz.

Surse politice susțin că reprezentanții UDMR nu au fost invitați la această rundă de discuții, informație confirmată și de surse din interiorul formațiunii.

Obiectivul principal al consultărilor este identificarea unei formule de guvernare care să beneficieze de susținere parlamentară suficientă pentru a trece de votul de învestitură.

Potrivit surselor politice, Nicușor Dan nu intenționează să facă o nominalizare pentru funcția de prim-ministru înainte de a avea certitudinea că există o majoritate capabilă să susțină viitorul cabinet.

O eventuală respingere a propunerii prezidențiale în Parlament ar complica și mai mult situația politică și ar prelungi perioada de incertitudine guvernamentală.

De aceea, șeful statului încearcă mai întâi să obțină un acord politic între principalele partide înainte de a face pasul decisiv privind desemnarea unui candidat.

Negocierile sunt îngreunate de pozițiile divergente ale principalelor formațiuni politice.

Potrivit informațiilor apărute în urma consultărilor, atât PNL, cât și USR au transmis că nu sunt dispuse să susțină un nou Guvern, inclusiv unul format din tehnocrați, dacă în componența acestuia se vor regăsi reprezentanți ai PSD.

Această poziție reduce semnificativ opțiunile pentru construirea unei majorități parlamentare și complică procesul de formare a Executivului.

În paralel, conducerea USR s-a reunit marți seară într-o ședință internă, în cadrul căreia liderii partidului și-au reafirmat opoziția față de varianta unui guvern tehnocrat.

De cealaltă parte, social-democrații nu au închis complet această opțiune.

Surse din conducerea PSD au declarat că partidul nu respinge din start ideea unui Executiv format din tehnocrați, însă susținerea unei astfel de formule ar depinde de componența cabinetului și de măsurile incluse în programul de guvernare.

„depinde totul de cine sunt miniștrii și de programul de guvernare”, au precizat surse din conducerea PSD.

Poziția social-democraților lasă deschisă posibilitatea unor negocieri suplimentare în perioada următoare.

În culisele negocierilor politice a apărut și numele unei posibile propuneri pentru șefia viitorului Executiv.

Potrivit surselor citate, una dintre opțiunile analizate de președintele Nicușor Dan ar fi Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară și consilier onorific la Palatul Cotroceni.

Totuși, șeful statului ar fi decis să amâne orice anunț oficial până la clarificarea raporturilor de forță din Parlament.

Principala temere este legată de posibilitatea ca un candidat desemnat fără susținere suficientă să fie respins la votul de învestitură, situație care ar obliga președintele să reia procedura și să facă o nouă nominalizare.

Presiunea pentru găsirea unei soluții politice este amplificată și de faptul că perioada de interimat a Guvernului condus de Ilie Bolojan se apropie de sfârșit.

În lipsa unei majorități clare și a unei formule de guvernare acceptate de principalele partide, România riscă să intre într-o nouă etapă de incertitudine politică, într-un moment în care autoritățile trebuie să gestioneze provocări economice și bugetare importante.

În acest context, consultările de la Cotroceni sunt privite ca o ultimă încercare de a construi consensul necesar pentru instalarea unui nou Executiv cu puteri depline.