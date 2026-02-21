Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar general al Capitalei, consideră că o delimitare clară a Partidului Național Liberal de Partidul Social Democrat reprezintă o condiție esențială pentru supraviețuirea și relansarea liberalilor.

Acesta a declarat, într-o intervenție la Digi24, că partidul trebuie să își regăsească identitatea și să decidă ferm că nu mai dorește refacerea unei formule de tip Uniunea Social Liberală, indiferent de forma sau denumirea pe care ar putea-o purta.

Ciucu a explicat că, în opinia sa, PNL nu ar mai trebui să aibă încredere într-o guvernare alături de PSD, iar această disociere este una existențială pentru formațiune.

El a admis că nu toți membrii partidului sunt convinși de această direcție, însă a subliniat că el este din ce în ce mai convins că ruptura este necesară.

„PNL trebuie să-şi regăsească sufletul în acest moment, PNL trebuie să decidă ca nu mai vrea USL3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existenţială pentru noi, nu toţi sunt convinşi, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins”, a spus Ciprian Ciucu sâmbătă, 21 februarie.

Primarul general a mai afirmat că PNL are nevoie de o reîmprospătare, proces care ar trebui să înceapă cu organizația din București. În interiorul partidului, a arătat Ciucu, există un curent pe care l-a asociat cu tandemul Bolojan–Ciucu, dar și o tabără opusă.

Potrivit acestuia, cei care susțin direcția președintelui Ilie Bolojan sunt majoritari: „Majoritari, larg majoritari, blocaţi de o minoritate de blocaj.”

El a oferit și un exemplu concret, precizând că, pe proiectele unde au existat disonanțe, au fost 36 de voturi pentru și aproximativ 17 împotrivă.

Tensiunile dintre PNL și PSD s-au reflectat și într-un schimb de replici între Ciprian Ciucu și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Liderul PSD București l-a criticat pe edilul general, numindu-l „baron” și ulterior „baron fățarnic”, într-o postare pe Facebook.

Ciucu a reacționat, afirmând tot la Digi24 că nu are niciun fel de miză în ceea ce privește companiile din subordinea municipalității. El a catalogat drept penibilă eticheta de „baron”, susținând că locuiește într-un apartament de trei camere într-un bloc comunist și sugerând că acuzațiile sunt nefondate, mai ales în contextul în care despre contracandidatul său au apărut în campanie informații privind mai multe proprietăți.

„Nu am niciun fel de miză (privind companiile – n.red.), mă făcea Băluţă baron, ceea ce e penibil. Eu stau într-un apartament de trei camere într-un bloc comunist şi eu sunt baron, iar el care are 8 case nu ştiu cum luate, aţi văzut ce a apărut în campanie, el nu e baron, eu sunt baron”, a declarat Ciprian Ciucu.

La rândul său, Daniel Băluță a susținut, într-o postare intitulată „Apel către baronul fățarnic”, că primarul general vorbește despre reforma Societății de Transport București (STB), deși, împreună cu PNL și USR, ar fi condus compania în ultimii șase ani până aproape de implozie.

El a pus sub semnul întrebării legitimitatea solicitării unui audit și a sugerat că ar fi ipocrit să ceri reformarea și verificarea unei entități pe care ai coordonat-o anterior. Totodată, Băluță a insinuat că un eventual audit ar putea fi folosit pentru reglări de conturi politice în interiorul partidului.