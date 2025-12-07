Cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, atmosfera electorală s-a încins puternic, atât în spațiul public, cât și pe rețelele de socializare.

Platformele online au fost inundate de scenarii privind presupuse rezultate ale exit-poll-urilor, deși comunicarea unor astfel de informații înainte de ora limită este strict interzisă de lege.

Pe acest fundal tensionat, candidatul PSD, Daniel Băluță, a acuzat atitudinea unui contracandidat care, potrivit afirmațiilor sale, s-ar fi declarat deja câștigător, transmițând că un asemenea gest ar fi nedemocratic și ilegal.

Băluță a afirmat, într-un mesaj public, că într-o competiție electorală trebuie să existe în primul rând respect între candidați. El a susținut că autoproclamarea unui câștigător în plin proces de votare și încercarea de a transmite electoratului că ceilalți candidați sunt irelevanți reprezintă o formă de presiune nejustificată și o abatere de la regulile democratice.

Totodată, candidatul PSD i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la urne și să voteze conform propriei convingeri, considerând că aceasta este expresia autentică a democrației. În același timp, le-a transmis contracandidaților să mențină un climat de respect până la finalul zilei și să accepte voința bucureștenilor, indiferent de rezultat.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect. Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal. Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE! Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

În tabăra USR, candidatul Cătălin Drulă a lansat propriul mesaj de mobilizare pe Facebook, subliniind că fiecare vot contează, mai ales în condițiile unei prezențe reduse la urne. El a spus că se așteaptă la un „val de seară”, întrucât mulți alegători își planifică votul în a doua parte a zilei, după revenirea din weekend.

Drulă a precizat că se află la sediul de campanie, alături de echipa sa, pentru a se asigura că toate voturile vor fi numărate corect, insistând asupra faptului că ultimele ore ale scrutinului sunt decisive.

Candidatul USR i-a încurajat pe bucureștenii care nu au votat încă să meargă la secțiile de votare și să își exprime opțiunea „cu încredere și cu toată inima”, considerând că mobilizarea finală poate influența decisiv rezultatul competiției electorale.