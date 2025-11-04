Sorin Grindeanu a precizat că nu îşi retractează afirmaţiile făcute anterior, privind poziţiile critice ale Oanei Gheorghiu la adresa administraţiei americane. Acesta a subliniat că îşi asumă punctul de vedere, chiar dacă declarațiile sale au fost considerate dure.

„Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus. Am văzut că decizia a fost să se meargă înainte. Pentru că e o afirmaţie corectă, n-a fost o afirmaţie întâmplătoare. Am văzut că a fost în formă continuată, dacă vreţi, repetat acest lucru. E credinţa domniei sale, o respect. N-am niciun fel de problemă cu această abordare a doamnei vicepremier. O felicit pentru ceea ce a făcut la fundaţie, dar nu vreau să amestecăm lucrurile. Eu am considerat şi consider în continuare, nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere, că venirea domniei sale în guvern, după ceea ce a spus despre administraţia Trump, nu e un lucru care să ne facă bine”, a declarat Grindeanu la Antena 3.

Liderul interimar al PSD a susţinut că observația sa, potrivit căreia în Guvern ar exista „voci anti-americane”, rămâne valabilă. În opinia sa, asemenea atitudini pot afecta relaţia strategică dintre România şi Statele Unite, fundament al politicii externe româneşti din ultimele decenii.

„Afirmaţia o fi gravă, dar e corectă”, a precizat Grindeanu, explicând că nu a făcut aceste remarci din considerente politice, ci din convingerea că parteneriatul strategic cu SUA trebuie protejat.

Întrebat de ce PSD continuă să participe la guvernare într-un Executiv unde, potrivit propriilor declaraţii, există astfel de voci, Grindeanu a spus că o eventuală retragere a social-democraților ar destabiliza major coaliția.

„Pentru că mi-e frică şi nu e niciun fel de umbră de politicianism în ceea ce spun, îmi este frică şi mie, şi colegilor mei că, dacă am lipsi, în primul rând nu se poate majoritate, decât dacă cooptează şi AUR-ul în această majoritate, dar mi-e frică că lucrurile ar derapa şi mai mult şi acest lucru noi nu putem să-l permitem”, a afirmat președintele interimar al PSD.

Declaraţia lui Grindeanu sugerează că social-democraţii consideră prezenţa lor în Guvern drept o formă de garanţie pentru stabilitatea politică şi echilibrul decizional, într-o perioadă tensionată pe scena politică.

Grindeanu a subliniat că apreciază activitatea Oanei Gheorghiu în domeniul umanitar şi că PSD nu are o problemă cu proiectele sale anterioare, ci cu faptul că, după critici la adresa administraţiei Trump, a fost numită într-o poziţie guvernamentală.