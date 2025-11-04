Liderul social-democrat avertizează că, fără măsuri clare și imediate, piața muncii se poate confrunta cu un val semnificativ de concedieri, estimat la aproximativ 50.000 de persoane până de Crăciun.

Grindeanu susține că până în prezent singurele măsuri implementate de guvern au constat în majorări de taxe și reduceri bugetare, care nu stimulează economia. PSD a transmis colegilor din coaliție propuneri care să includă atât măsuri de relansare economică, cât și mecanisme complementare pentru impulsionarea activității economice.

Deciziile în coaliție se iau prin consens, iar Grindeanu atrage atenția că este necesar ca și partidele de dreapta din guvern să vină cu propuneri care să completeze inițiativele social-democraților. El a subliniat că discuțiile despre tăieri și creșterea taxelor nu au avut efectul dorit și că fără măsuri suplimentare riscul de disponibilizări masive rămâne foarte mare.

„PSD-ul spune ca e obligatoriu ca pachetul 3 sa aiba si masuri de relansare economica. Le-am transmis propunerile de guvernare colegilor din coalitie. Daca nu vom lua masuri, de Craciun s-ar putea sa avem 50.000 de disponibilizari. S-a discutat prea mult despre taieri, s-a ridicat nivelul taxelor, nu s-a venit cu masuri de impulsionare a economiei. Deciziile se iau in consens in coalitie, nu se cearta lumea in coalitie, noi suntem partide de stanga, avem coalitie cu alte partide de dreapta si de fiecare data venim cu masuri care par ca nu si-au atins tinta. Este nevoie ca si colegii din coalitie sa vina sa propuna masuri care sa le completeze pe cele propuse de noi”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Marți, partidele din coaliția de guvernare au convenit asupra unor măsuri majore de reformă care vizează administrația publică, sistemul parlamentar și pensiile speciale. La nivel local, reforma ar putea conduce la desființarea a aproximativ 13.000 de posturi, iar la nivel central se estimează o reducere de circa 10%, incluzând atât diminuarea personalului, cât și economii bugetare.

Reducerea de la nivel central nu se va limita doar la numărul de angajați, ci va include și scăderi ale cheltuielilor pentru bunuri și servicii. Unele sectoare vor rămâne exceptate, precum Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și învățământul, acolo unde deficitul de personal este semnificativ.

În ceea ce privește parlamentul, coaliția a decis ca, începând cu legislatura din 2028, numărul parlamentarilor să fie redus cu 10%. În același timp, anumite județe, cum ar fi Ilfov, și diaspora vor beneficia de un număr mai mare de reprezentanți, proporțional cu populația lor.

Aceste măsuri au ca scop eficientizarea administrației publice, reducerea cheltuielilor bugetare și adaptarea reprezentării parlamentare la realitățile demografice actuale, menținând în același timp sectoarele critice protejate.