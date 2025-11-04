Legea care stabilește procedura finală de restituire a fost promulgată, completând astfel cadrul legal pentru returnarea sumelor achitate pe vechile taxe auto considerate nelegale.

Parlamentul a adoptat, iar președintele a promulgat legea care aprobă Ordonanța de urgență nr. 93/2022 privind restituirea sumelor plătite de contribuabili pentru taxele de mediu aplicate la înmatricularea autovehiculelor.

Actul normativ, publicat pe 30 octombrie 2025 în Monitorul Oficial nr. 1001, finalizează procesul prin care statul român returnează contribuțiile percepute în baza unor reglementări declarate neconforme de instanțele europene și române.

Legea acoperă toate formele de taxare introduse între 2007 și 2013, taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante și timbrul de mediu. Toți cei care au plătit una dintre aceste taxe și nu și-au recuperat încă banii pot depune o cerere la Administrația Financiară de care aparțin, fără a mai fi nevoiți să deschidă acțiuni în instanță.

Restituirea sumelor se va face în termen de 120 de zile de la înregistrarea cererii, direct în contul bancar al solicitantului. Pentru cei care au deja hotărâri judecătorești definitive, plata se va face conform deciziilor instanțelor, din bugetul Ministerului Finanțelor.

Noua lege clarifică și situația firmelor care au importat sau comercializat autovehicule, acestea vor putea, la rândul lor, să recupereze taxele achitate pentru mașinile aduse înainte de eliminarea timbrului de mediu, pe baza documentelor fiscale.

Necesitatea acestei legi a apărut ca urmare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Comisiei Europene, care au stabilit că taxele auto impuse de România între 2007 și 2013 au încălcat principiul liberei circulații a bunurilor și dreptul la înmatricularea vehiculelor second-hand din alte state UE. Deși procedura de restituire a început în 2017, mii de cereri au rămas nerezolvate, unele administrații suspendând plățile din lipsă de fonduri sau din cauza termenelor expirate.

Prin noul act normativ, statul reia procesul și garantează că toți contribuabilii își vor primi sumele datorate. Cererea de restituire poate fi depusă pe hârtie sau online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), și trebuie să includă dovada plății, chitanță, extras de cont sau decizie ANAF. Restituirea se va face fără dobândă, dar fără a fi necesară o acțiune judiciară. Ministerul Finanțelor va publica în scurt timp un nou model unic de cerere, valabil pentru toate tipurile de taxe auto.

Măsura este așteptată de zeci de mii de proprietari de autoturisme care și-au cumpărat mașini înainte de 2017 și care nu au reușit să își recupereze banii. Estimările oficiale arată că statul mai are de returnat peste 200 de milioane de lei, sumă considerată gestionabilă și care va fi plătită treptat.