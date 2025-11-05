Grindeanu a declarat marți seară, la Antena 3, că a discutat cu Daniel Băluță, candidatul PSD, și l-a sfătuit să evite să răspundă atacurilor politice, concentrându-se în schimb pe realizările sale pentru București și planurile viitoare, menținând un discurs administrativ. El a criticat, totodată, campaniile celorlalți candidați, susținând că reprezentanții USR și AUR se limitează doar la „circ”.

„Văd cum a început campania pe București și chiar am discutat cu Daniel Băluță, cu candidatul PSD, și l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru București, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ. Pentru că ceilalți, am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, știu să livreze doar circ”, a spus Grindeanu marți seară, la Antena 3.

Referindu-se la Băluță, liderul PSD a evidențiat că edilul Sectorului 4 are o experiență solidă în administrație și, deși a evitat să ofere cifre exacte, a afirmat că, în opinia sa, Băluță pornește cu prima șansă datorită realizărilor sale. El a subliniat că edilul a făcut lucruri importante în Sectorul 4 și că este un om de care Bucureștiul are nevoie, deoarece se concentrează pe administrație și nu pe politică.

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Știi că n-ai nimic ce să arăți, pentru că n-ai nimic ce să arăți, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluță a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 și în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot București”, a adăugat Grindeanu.

Liderul social-democraților a criticat candidatul USR, Cătălin Drulă, susținând că, fiind un competitor slab, acesta are nevoie de sprijin și că duce o campanie electorală plină de „circ” și scandal, fără realizări concrete de prezentat. Grindeanu a precizat, totodată, că PSD nu va adopta același stil de campanie.