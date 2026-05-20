Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri , 20 mai 2025, noi acuzații dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul vinovat pentru blocarea negocierilor politice actuale. Liderul social-democrat a afirmat că șeful interimar al Executivului refuză să accepte orice formulă de compromis care nu îl include în mod direct pe el însuși.

Potrivit declarațiilor sale, un singur om împiedică identificarea unei ieșiri din actualul impas guvernamental, deoarece se agață cu insistență de funcțiile publice deținute. În opinia sa, această atitudine rigidă blochează total inițiativele partenerilor de dialog și amână nejustificat stabilizarea țării.

În cadrul unui interviu acordat Adevărul, președintele social-democraților a subliniat că Uniunea Salvați România se află într-o situație de totală captivitate politică față de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a relatat că i-a întrebat direct pe câțiva reprezentanți ai acestei formațiuni dacă realizează faptul că liderul lor real nu mai este Dominic Fritz, ci a devenit premierul interimar.

„Cine nu vrea să găsească şi se agaţă în continuare de funcţii, e un singur om, care ţine captiv USR-ul. Efectiv, este captiv USR-ul. Chiar întrebam pe nişte reprezentanţi de la USR dacă ei realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz, e Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

Mai mult, președintele PSD a adăugat că preferă să nu emită judecăți de valoare cu privire la deciziile interne ale altor organizații, subliniind că nu dorește să adopte comportamentul lui Bolojan. Acesta a precizat că vorbește exclusiv în numele PSD, pe baza consultărilor interne și a politicilor aprobate de colegii săi.

Totodată, liderul politic a evidențiat că în interiorul fiecărei formațiuni politice, inclusiv în USR, există persoane raționale cu care se poate stabili un dialog constructiv pentru depășirea crizei actuale.

„Eu nu vreau să fac judecăţi de valoare în ceea ce priveşte poziţia unui partid sau alt, ar însemna să mă transform în Ilie Bolojan şi nu vreau acest lucru. Eu nu-mi dau cu părerea despre ce trebuie să facă PNL-ul sau USR-ul. Eu vorbesc în numele PSD, ca preşedinte al partidului, în urma consultărilor interne pe care le-am avut cu colegii mei, a politicilor pe care dorim să le promovăm şi a unei soluţii pe care noi gândim a fi potrivită. În fiecare partid există oameni cu care poți să ai dialog. E valabil lucrul acesta și la USR. Din perspectiva lor, probabil că e valabil și la PSD”, a precizat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat că partidul său pornește, din punct de vedere teoretic, cu prima șansă de a primi mandatul de la președintele României pentru formarea noului Executiv. El a reamintit condițiile clare stabilite de șeful statului la consultări, referitoare la formarea unei majorități parlamentare pro-occidentale și evitarea organizării alegerilor anticipate.

Grindeanu a adăugat că prima rundă de negocieri purtată la Palatul Cotroceni reprezintă un pas important spre deblocarea situației. Președintele PSD a respins speculațiile conform cărora formațiunea sa s-ar feri de asumarea guvernării, provocându-i pe foștii parteneri de coaliție, care cer public un guvern PSD, să semneze liste oficiale de susținere parlamentară în acest sens.

Liderul a cerut ca aceștia să nu mai ofere lecții de politică PSD-ului, menționând că decizia de a retrage sprijinul politic pentru Ilie Bolojan a fost aprobată de o majoritate covârșitoare de nouăzeci și opt la sută dintre colegii săi de partid.

„Președintele României dă mandatul cuiva care vine cu o majoritate. Președintele a anunțat că nu dă mandatul cuiva care vine și face o majoritate care nu e pro occidentală, că nu vrea alegeri anticipate și că vrea o coaliție pro occidentală, majoritară. Asta sunt condițiile puse de președinte. Am avut o primă rundă de consultări, negocieri, eu spre într-o deblocare a situației. Am spus și luni, că suntem partidul care are cel mai mare grup parlamentar, deci teoretic plecăm cu prima șansă. Putem să reușim sau nu. Asta nu înseamnă că PSD fuge, că tot văd foști colegi din coaliție care cer să se dea mandatul PSD. Le dăm liste să semneze că susțin un guvern PSD, noi nu fugim de asta. Aș vrea să se abțină în a da lecții PSD-ului și să nu ne dea lecții. Eu nu spun că Fritz e bun sau că Ghinea nu e bun și ce să facă ei. 98% din colegii mei au spus că trebuie să retragem sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. În politică e mult gri, e prea puțin alb”, a afirmat Sorin Grindeanu în același interviu.

Președintele PSD a respins ferm toate informațiile conform cărora social-democrații ar încerca să construiască o majoritate parlamentară alternativă alături de AUR, SOS și POT pentru a susține un nou cabinet.

Sorin Grindeanu a dat asigurări că formațiunea pe care o conduce nu va realiza sub nicio formă alianțe cu Alianța pentru Unirea Românilor, o poziție pe care susține că a menținut-o constant.

„Nu facem majorități cu AUR, așa cum am spus tot timpul”, a afirmat președintele PSD.

În încheiere, președintele Partidului Social Democrat a eliminat categoric varianta sprijinirii unui guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR, considerând că o astfel de formulă ar fi complet ineficientă pentru rezolvarea problemelor majore ale țării.