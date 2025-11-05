Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că în ședința de marți a coaliției nu s-a hotărât nimic legat de administrație și nici nu s-a discutat despre concedierea a 13.000 de angajați de la stat.

Totuși, potrivit unor surse din presă, coaliția ar fi ajuns la un acord privind reforma administrației publice, care ar include concedierea a 13.000 de bugetari și interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat.

Grindeanu a spus că nu s-a luat nicio decizie clară în ședință și că l-au surprins informațiile apărute în presă la scurt timp după întâlnire. El a explicat că, de mai multe săptămâni, PSD susține câteva condiții clare: dacă se discută despre un „pachet 3” de reforme, trebuie incluse și măsuri pentru administrația locală, dar și reduceri în administrația centrală, nu doar la nivel local. În plus, partidul consideră obligatorie și o componentă de relansare economică.

Grindeanu a mai spus că informațiile apărute „pe surse” — cum că s-ar fi decis concedierea a 13.000 de oameni ca parte din reforma administrației — nu sunt adevărate și că nu s-a ajuns la o astfel de concluzie. El a subliniat că în ședința de marți nu s-a luat nicio decizie legată de aceste subiecte.

„Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliţie astăzi. De aceea m-au mirat ştirile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieşit din coaliţie. Noi am spus următorul lucru şi se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim din administraţia locală, în mod obligatoriu, PSD nu va accepta să discutăm doar de administraţia locală, fără să discutăm de reduceri în administraţia centrală. Şi în al treilea rând, în mod obligatoriu trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Astea sunt condiţii pe care noi le-am spus de vreo lună şi ceva – două. În al doilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administraţie, nu e cazul, nu am discutat aşa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în şedinţa coaliţiei de azi”, a spus acesta la Antena 3 CNN.

Grindeanu a spus că în ședința de marți s-a discutat mai mult despre administrația locală și cea centrală. El a precizat că speră ca, la fiecare întâlnire, partidele din coaliție să ajungă la un punct de vedere comun și să facă pași înainte.

Grindeanu a explicat că s-au făcut progrese în discuțiile despre administrație, dar încă sunt lucruri care trebuie lămurite, mai ales în ceea ce privește administrația centrală. Unele ministere mai trebuie analizate, iar aceste decizii nu pot fi luate în grabă.

El a mai subliniat că reforma administrației locale nu înseamnă concedieri. În opinia lui, adevărata reformă înseamnă comasarea localităților și digitalizarea serviciilor, nu concedierea oamenilor.