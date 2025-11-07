Băluță a adăugat că scopul candidaturii sale este de a aborda în profunzime problemele reale ale orașului, nu de a urca pe scara politică.

Daniel Băluță a afirmat vineri, la Congresul PSD, că Bucureștiul are nevoie de un primar orientat pe fapte, nu doar pe vorbe.

”Am luat decizia să candidez pentru Primăria Bucureştiului, o decizie asumată, luată cu toată responsabilitatea. Candidez pentru că ştiu că Bucureştiul are nevoie de un primar care face, nu doar vorbeşte. Am arătat în Sectorul 4 că se poate. Am atras peste cinci miliarde de euro banii europeni. Am construit prima staţie de metrou realizată vreodată de o primărie locală. Am ridicat spitale, centre medicale moderne. Am consolidat şcoli şi grădiniţe. Am redesenat infrastructura rutieră şi am făcut din sudul Bucureştiului o zonă care se dezvoltă corect”, a declarat Daniel Băluţă.

Daniel Băluță a subliniat că Bucureștiul trebuie să funcționeze ca un întreg unitar și că orașul nu poate fi fragmentat în zone care nu comunică între ele. El a explicat că transportul, locuirea, educația, sănătatea și mediul fac parte din același ecosistem și că problemele unei zone afectează întregul sistem urban.

”Cred într-o administraţie în care Bucureştiul funcţionează ca un tot unitar. Un oraş nu poate fi împărţit în bucăţi care nu vorbesc între ele. Transportul, locuirea, educaţia, sănătatea mediul toate fac parte din aceeaşi respiraţie a oraşului. Dacă o parte se sufocă, tot sistemul suferă. De aceea vreau să construim Bucureştiul prin colaborare reală între Primăria Generală, Consiliul General, Consiliile Locale de sector, Guvern şi alţi parteneri relevanţi”, a precizat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Candidatul PSD a mai precizat că intenționează să promoveze colaborarea între Primăria Generală, Consiliul General, consiliile locale de sector, Guvern și alți parteneri relevanți și a reiterat că nu va folosi Bucureștiul ca pe o rampă de lansare politică.