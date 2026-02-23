Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de specialitate, că societatea va fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru momentul ieșirii din plafonare.

„Noi am început de anul trecut, am avansat în ceea ce priveşte toată partea informatică, integrarea sistemelor de furnizare în sistemul Romgaz, am achiziţionat serverele. Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiţi ca, odată cu ieşirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piaţă”.

Acesta a precizat însă că strategia comercială va depinde de cantitățile de gaze alocate conform viitoarei ordonanțe.

Șeful Romgaz a confirmat intenția companiei de a activa atât pe segmentul clienților casnici, cât și pe cel al consumatorilor noncasnici de dimensiuni mici:

„Chiar şi cu această alocare, ne menţinem acest deziderat de a fi furnizor şi vom intra atât în piaţa casnicului, cât şi în piaţa noncasnicului mic”.

Răzvan Popescu a explicat că noul cadru legislativ ar putea aduce mai multă claritate în calculul prețului final:

„Romgaz a acţionat ca pilon de stabilitate din 2022, odată cu ordonanţa 27. Au urmat alte ordonanţe. Aceasta, după modelul pe care l-am văzut, este cumva mai clară din punct de vedere al modului de formare a preţului final. Nu va mai exercita presiune pe bugetul României datorită faptului că nu mai există acel gap de 0,31 şi arată o transparenţă în modul de formare a preţului gazului natural către clientul final, unde vedem că cumva partea de producţie este mai puţin de jumătate, adică influenţa reală în preţul final al consumatorului este undeva la 40% preţul de producţie”, a menţionat el.

Potrivit acestuia, componenta de producție reprezintă mai puțin de jumătate din prețul final facturat.

Directorul Romgaz a menționat că dezvoltarea proiectului Neptun Deep ar putea influența evoluția prețurilor la nivel regional:

„Tranziţia energetică a spus foarte clar: gazul este un combustibil de tranziţie şi multe companii din oil&gas s-au mutat mai mult spre partea de energie verde şi, din punctul meu de vedere, au avut o abordare corectă, dată fiind Net Zero şi finalizarea acestei tranziţii energetice în 2050. În acest moment pare că acest 2050 este un target foarte ambiţios, pare că aceste tehnologii de CCS sunt în stadiu incipient, mai ales în Europa. Însă, faptul că Neptun va avea 8 miliarde care vor fi în piaţa zonală regională, unde consumul este undeva la 30, cu siguranţă va pune presiune pe aceste preţuri. Estimările pe care le-am văzut pentru viitor sunt ca preţul TTF să scadă, să existe o corelaţie între preţul TTF din Europa şi LNG-ul american, evident, la care adaugi costurile de lichefiere, transport şi regazefiere. Cumva, aşteptările ca preţul pe TTF să scadă sunt deja de un an, ele nu s-au împlinit, dar astea sunt în acest moment expectaţiile. Dacă ne uităm strict la România pe perioada verii şi în general în ultimii ani, să ştiţi că preţul a fost sub TTF. Da, există anumite momente de consum unde într-adevăr a fost mai ridicat, dar şi pe fondul acestor ordonanţe, preţul final plătit de consumatorul casnic, de producătorii de energie termică a fost plafonat. Nu au fost impactaţi de mişcările pe termen scurt care au existat atât pe PRM, cât şi pe cât şi pe TTF”, adăugat şeful Romgaz, la ZF Power Summit 2026: Energize the economy.

Oficialul a amintit și estimările privind scăderea prețului TTF, indicatorul de referință european.

Recent, Ministerul Energiei a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede continuarea protejării consumatorilor casnici în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Conform documentului, prețul final facturat va fi compus din patru elemente, inclusiv componenta de achiziție, componenta de furnizare și taxele reglementate.

Nota de fundamentare indică obligația producătorilor de gaze de a livra către furnizori cantitățile necesare la un preț de 110 lei/MWh (față de 120 lei/MWh în prezent)

Măsura vizează gazele utilizate pentru producerea energiei termice destinate populației.