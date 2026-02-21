Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe de altă parte, anul trecut, importurile de gaze naturale au crescut cu 75% (plus 1,368 milioane tep) faţă de 2024, până la aproape 3,2 milioane tep.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%.

Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producţie de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estima, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

Reamintim că Ministerul Energiei a publicat marți, 17 februarie, proiectul de Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Documentul prevede menținerea unui mecanism de protecție pentru populație și introducerea unui preț reglementat de 110 lei/MWh la producători.

„Pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel naţional şi pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptata a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziţia către piaţa liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanţilor la piaţă, iar înainte de liberalizarea completa să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectaţi de sărăcia energetică”, se arată în document.

Reprezentanții Ministerului Energiei menționează și perspectiva creșterii producției interne în 2027, ceea ce ar putea duce la noi ieftiniri în facturile românilor. VEZI AICI mai multe detalii și textul complet al proiectului de OUG.