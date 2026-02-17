Ministerul Energiei arată, în nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că actualele măsuri de sprijin expiră la 31 martie 2026, odată cu încetarea aplicării prevederilor din OUG nr. 6/2025.

Actul normativ anterior a reglementat atât piața energiei electrice, cât și piața gazelor naturale, însă caracterul său a fost unul temporar.

Inițiatorii explică faptul că mediul internațional a influențat semnificativ evoluția prețurilor la gaze naturale.

„Actualul context geopolitic a devenit, în ultima perioadă din ce în ce mai complicat în urma continuării războiului din Ucraina şi a deciziei Ucrainei de a întrerupe tranzitul de gaze din Federaţia Rusă pe teritoriul său. Toate aceste elemente au avut impact asupra preţurilor gazelor naturale la nivel internaţional, care manifestă in acest moment o tendinta stabila, dar care pozitioneaza preturile finale publicate de principalii furnizori de gaze naturale pentru consumatorii casnici peste pretul plafonat prin OUG 6/2025”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Vezi aici Proiectul de Ordonanța de urgență.

Vezi aici Nota de fundamentare.

Vezi aici Anexa proiectului.

Documentul mai subliniază că iarna 2025–2026 a adus temperaturi mult mai scăzute decât în anii precedenți, ceea ce a determinat o creștere accentuată a consumului de gaze pentru încălzire și producerea energiei electrice. În a doua jumătate a lunii ianuarie 2026, România a traversat cel mai sever val de frig din ultimul deceniu în sudul țării, inclusiv în București. Autorii proiectului atrag atenția și asupra situației la nivel european.

„Chiar daca Romania a gestionat bine depozitele de gaz, temperaturile scazute la nivel european au condus la golirea accelerată a depozitelor de gaze la nivel european, o scadere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce va conduce la un efort sporit pentru refacerea stocurilor de gaze naturale necesare sezonului de iarnă 2026-2027. Dat fiind sprijinul pe care România îl acordă constant Republicii Moldova pentru asigurarea necesarului de gaze naturale şi energie electrică, şi acesta reprezintă un element care a pus presiune asupra Sistemului Energetic Naţional şi a sectorului gazelor naturale, din punct de vedere a disponibilităţii resurselor necesare”, se mai arată în Nota de fundamentare.

Potrivit datelor invocate, ofertele publicate pe comparatorul ANRE pentru livrările de după 1 aprilie 2026 indică prețuri cu până la 20% peste plafonul actual, iar principalii furnizori, care dețin peste 90% din piața casnică, propun tarife cu cel puțin 8% mai mari.

În acest context, Guvernul propune o eliminare graduală a sprijinului acordat din noiembrie 2021.

„În aceste condiţii, pentru a nu agrava nivelul de săracie energetică la nivel naţional şi pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptata a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziţia către piaţa liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanţilor la piaţă, iar înainte de liberalizarea completa să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectaţi de sărăcia energetică”, anunţă iniţiatorii.

Aceștia avertizează și asupra impactului macroeconomic. „liberalizarea abruptă a pieţei de energie electrica la 1 iulie 2025 a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei, conform BNR, liberalizarea completă la 1 aprilie 2026 a pietei de gaze naturale poate avea acelasi efect nedorit”, precizează autorii.

Proiectul publicat de Ministerul Energiei stabilește că, în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat clienților casnici va fi compus din mai multe elemente distincte. Acestea includ componenta de achiziție, componenta de furnizare, tarifele reglementate pentru transport și distribuție, precum și TVA și accizele aplicabile.

Totodată, actul normativ introduce obligații directe pentru producătorii interni de gaze.

„În perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în următoarea ordine de prioritate:”, prevede proiectul.

Textul detaliază ordinea de prioritate pentru constituirea stocurilor și pentru consumul curent al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, atât în perioada de injectare în depozite, cât și în sezonul rece 2026–2027.

În plus, documentul prevede stabilirea redevenței pentru gazele vândute la prețul de 110 lei/MWh prin ordin al autorității competente și exceptarea acestor cantități de la aplicarea unor taxe suplimentare prevăzute de legislația anterioară.

Ministerul Energiei subliniază că România se află în procedură de deficit excesiv, iar renunțarea la mecanismul generalizat de plafonare ar avea un impact bugetar pozitiv, contribuind la consolidarea fiscală și la reducerea presiunii asupra bugetului de stat.

De asemenea, reprezentanții instituției menționează perspectiva creșterii producției interne.