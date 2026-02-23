Parlamentul European va suspenda luni procedura de punere în aplicare a acestui acord comercial, au declarat mai mulţi eurodeputaţi înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, potrivit AFP. Duminică, preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional a Parlamentului, social-democratul german Bernd Lange, a anunţat că va propune în cadrul reuniunii suspendarea activităţilor legate de acord. Luni, reprezentanţii principalelor grupuri politice au confirmat că susţin această iniţiativă.

Eurodeputata Željana Zovko din partea PPE a explicat că sprijină suspendarea procedurii atât timp cât Comisia nu va clarifica împreună cu Statele Unite condiţiile noilor taxe vamale anunţate de preşedintele american.

Şi Verzii susţin suspendarea, prin vocea eurodeputatei germane Anna Cavazzini. De asemenea, centriştii din Renew, reprezentaţi de Karin Karlsbro, au transmis că acordul nu va putea fi votat până când nu va fi clarificat impactul deciziei Curţii Supreme.

Comisia pentru comerţ internaţional a Parlamentului urma să se pronunţe marţi asupra punerii în aplicare a acordului, înaintea votului în plen programat pentru luna viitoare. Procedura fusese deja suspendată în ianuarie de Parlament, pe fondul ameninţărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, şi reluată ulterior după ce acesta a renunţat la pretenţiile asupra teritoriului danez.

Acordul, încheiat vara trecută în urma unor negocieri intense între Bruxelles şi Washington, a permis limitarea la 15% a taxelor vamale impuse de Statele Unite asupra majorităţii produselor europene, faţă de nivelul de 30% cu care preşedintele american ameninţase iniţial. În schimb, Uniunea Europeană s-a angajat să elimine propriile taxe vamale asupra importurilor americane, măsură care necesită aprobarea Parlamentul European.

Duminică, Comisia Europeană a declarat că se aşteaptă ca Statele Unite să respecte acordul comercial, în contextul în care Donald Trump a decretat o nouă taxă vamală globală de 10%, ulterior majorată la 15%. Executivul european a transmis că, în calitate de principal partener comercial al Statelor Unite, Uniunea Europeană se aşteaptă ca Washingtonul să îşi respecte angajamentele asumate în declaraţia comună, la fel cum UE îşi respectă propriile angajamente.

Totodată, Comisia a solicitat clarificări complete cu privire la măsurile pe care Statele Unite intenţionează să le adopte în urma deciziei Curtea Supremă a Statelor Unite, decizie care a readus în prim-plan incertitudinile legate de aplicarea acordului comercial dintre cele două părţi.