Fostul președinte Traian Băsescu a spus că vizita lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump la Washington nu a fost una istorică, ci mai degrabă o deplasare necesară, cu risc, care a fost salvată doar de câteva fraze în care președintele american a spus că apreciază România și l-a menționat pe Nicușor Dan, deși l-a confundat cu „premierul României”.

Băsescu a explicat la „România TV” că nu a fost o vizită diplomatică propriu-zisă, ci doar o deplasare cu scop clar: Nicușor Dan urma să fie observator la Consiliul Păcii. El a subliniat că termenul de „vizită” ar însemna altceva, iar participarea a fost riscantă, pentru că nu există alte exemple în care un șef de stat să fie doar observator.

Fostul președinte a mai spus că întreaga deplasare a fost practic justificată doar de faptul că Trump a amintit România și pe Nicușor Dan în discursul său. El a explicat că dacă Trump nu ar fi spus acele două fraze – una despre cât apreciază românii și alta despre Nicușor Dan – atunci rolul deplasării și al statutului de observator ar fi fost aproape inutil.

Băsescu a concluzionat că, din fericire, mesajul american a fost un semnal pozitiv.

„În orice caz, nu sunt dintre cei care consideră că a fost o vizită istorică. A fost o vizită făcută de nevoie și nu se numește vizită, a fost o deplasare la Consiliul pentru Pace. Termenul de vizită implică cu totul altceva, însă nu s-a dus decât cu un obiectiv și anume acela se declara observator la Consiliul pentru Pace. Deci, a fost o necesitate extrem de riscantă pentru că nu am întâlnit și altă situație în care pe postul de observator să fie un șef de stat. Dacă Trump n-ar fi avut în discursul lui cele două fraze, una legată de cât îi apreciază pe români și alta legată de cât îl apreciază pe Nicușor Dan, chiar dacă premier, dar asta se întâmplă. Deci dacă n-ar fost cele două fraze, nu știu care mai era rostul acestei deplasări și al acestui statut de observator. Slavă Domnului, bine că a fost un semnal”, a punctat Băsescu.

Traian Băsescu a spus că mesajul transmis de Donald Trump poate fi văzut ca un semnal că problema controversată legată de anularea alegerilor prezidențiale nu mai blochează relația dintre România și SUA. El a explicat că, în opinia sa, președintele american a pus problema alegerilor „la dosar”, astfel că nu mai este un subiect care să împiedice discuțiile dintre cele două țări.

Băsescu a arătat că adevărata muncă diplomatică începe abia acum și că România ar trebui să transforme deplasarea de la Washington într-o vizită oficială, cu o agendă serioasă. El a menționat că rămâne de văzut cât de eficientă va fi diplomația românească în organizarea unei vizite reale, în care să se discute probleme importante.

Totodată, fostul președinte a subliniat că guvernul nu stă degeaba, deoarece miniștrii și șefii de departamente sunt deja în SUA, urmărind continuarea unor procese începute anterior, iar relația cu Statele Unite rămâne un obiectiv important pentru România.