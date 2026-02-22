Regizorul şi artistul Cristian Pepino a murit. Anunțul nefericit a fost făcut de actorul Ştefan Craiu pe Facebook.

El a spus că Pepino era o figură importantă în teatrul de păpuşi, un profesor și prieten pentru multe generaţii de studenți, cu suflet bun și mult umor. Craiu a povestit că Pepino se preocupa mult de studenții lui și dădea totul pentru ei, amintind chiar un episod în care voia să ducă un student la mare doar pentru că acesta nu o văzuse niciodată.

„Dacă spui teatru de păpuşi, spui Cristian Pepino. Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generaţii, iubitor de artă, cu suflet bun şi foarte mult umor. Aşa l-am cunoscut, înconjurat de oameni şi dezinteresat de tot ce este meschin în profesia noastră. Mai ţineţi minte când un student v-a mărturisit că nu a văzut marea niciodată, atunci aţi pus mâna pe telefon şi l-aţi sunat pe Alifantis să mergem cu toţii în noaptea aceea la mare, noroc că Alifantis avea concert în alt oraş şi am mai rămas la ‘bibliotecă’. Acesta era Domn Profesor, dădea totul pentru studenţii lui. Drum lin, Domn Profesor, mă bucur că v-am cunoscut”, a scris Craiu.

Și scriitoarea Ana Barton a transmis un mesaj de rămas bun, descriindu-l pe Pepino ca pe un om bun și un mare artist, care împărtășea arta sa cu toți cei care o iubeau. Ea a spus că acum el este “acasă” și că amintirea lui va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut.

„Şi a fost Cristi. Cristian Pepino. A fost cu noi pe lume Cristi, marele artist. Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful, graficianul, prietenul bun şi mult păsător de om. Cristi, omul care râdea ca să-şi vadă râsul. Omul care împărtăşea arta lui cu toţi cei care iubeau arta. Azi, Cristi a urcat la Domnul, cu bunătatea lui, cu lumina lui. Acasă este el acum. Mulţumim pentru daruri, Cristi, le păstrăm în inimi, cum şi amintirea ta. Ne vedem mai încolo, suflete bun”, a scris Barton.

Pe 21 octombrie, Cristian Pepino a primit titlul de Professor Emeritus de la Senatul UNATC. El a fost o personalitate importantă a teatrului de păpuşi și marionete din România și profesor universitar la Secția păpuși-marionete din cadrul UNATC. Pepino a regizat peste 120 de spectacole de teatru de animație, multe împreună cu soția sa, scenografa Cristina Pepino, care a murit în 2013.

Printre premiile și distincțiile lui se numără: