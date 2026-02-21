Medicul Anca Oică, cardiolog cunoscut în Suceava, a murit. A decedat la vârsta de 56 de ani, cu doar câteva zile înainte să împlinească 57 de ani.

Ea a început să se simtă rău cu câteva zile înainte. Starea i s-a agravat brusc. Ulterior, a suferit un infarct care i-a fost fatal. Medicii au încercat să o resusciteze, însă intervențiile nu au mai putut să îi salveze viața. Decesul s-a produs în dimineața zilei de 20 februarie.

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela Bisericii Sfântul Nicolae din centrul orașului. Înmormântarea va avea loc luni, la ora 12:00, la cimitirul Turnu Roșu.

Colegii ei au informat că infarctul a oprit prea devreme inima unui medic care și-a dedicat viața ajutorării celorlalți și că, în loc să își sărbătorească ziua de naștere pe 24 februarie, apropiații au fost nevoiți să își ia rămas-bun de la ea. Mesajele de condoleanțe au continuat să apară în mediul online, semn că moartea ei a produs multă tristețe și surprindere.

Anca Oică a fost un medic apreciat pentru seriozitate, discreție și respect față de pacienți. Ea a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj. La începutul carierei a lucrat o perioadă la Fălticeni. Cea mai mare parte a activității sale medicale s-a desfășurat la Policlinica Areni din Suceava, unde a lucrat ca medic specialist în expertiza capacității de muncă.

Colegii au afirmat că ea nu se limita la semnarea documentelor, ci încerca să înțeleagă situația fiecărui pacient și să ia decizii corecte pentru oamenii aflați în momente dificile. Cei care au cunoscut-o au povestit că era o persoană calmă, caldă și discretă, care prefera să lase faptele și profesionalismul să vorbească în locul ei.

S-a spus despre ea că a rămas mereu fidelă principiilor etice și că era considerată un sprijin important pentru colegi și pacienți.

Colegii au transmis că ea și-a dedicat energia oamenilor care aveau nevoie de ajutor și că a fost un exemplu de profesionalism și omenie, fiind respectată pentru corectitudine, răbdare și modul demn în care trata fiecare caz.

Comunitatea medicală a arătat că, prin activitatea ei, Anca Oică a demonstrat că un medic poate fi nu doar un bun specialist, ci și un om atent și empatic.