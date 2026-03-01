CENTCOM a anunțat că a distrus cartierul general al Islamic Revolutionary Guard Corps în cadrul Operațiunii „Epic Fury”, lansată pe 28 februarie 2026, la ora 01:15, în zona sa de responsabilitate.

Potrivit comunicatului oficial, atacul a vizat infrastructura de comandă și control, precum și obiective considerate amenințări imediate.

„America are cea mai puternică armată din lume, iar IRGC nu mai are un cartier general”, a transmis CENTCOM într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În același mesaj, armata SUA a afirmat că IRGC ar fi fost responsabil pentru moartea a peste 1.000 de americani în ultimii 47 de ani și a susținut că atacul american de amploare a reprezentat o lovitură decisivă.

„Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a ucis peste 1.000 de americani în ultimii 47 de ani. Ieri, un atac american de amploare a tăiat capul șarpelui”, se arată în mesaj.

Conform datelor oficiale, în primele 24 de ore au fost vizate centre de comandă și control, cartierul general comun al IRGC, forțele aerospațiale ale IRGC, sisteme integrate de apărare antiaeriană, situri de rachete balistice, nave și submarine iraniene, precum și capacități militare de comunicații.

Operation Epic Fury: The first 24 hours pic.twitter.com/VRcoc5G1Hd — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Forțele americane au utilizat bombardiere stealth B-2, avioane F-22 și F-35, drone MQ-9 Reaper, sisteme Patriot și THAAD, dar și portavioane cu propulsie nucleară și distrugătoare cu rachete ghidate.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Postul public iranian Islamic Republic of Iran Broadcasting a anunțat că părți ale complexului său au fost lovite într-un atac pe care l-a descris drept al inamicului americano-sionist.

Într-un anunț transmis în direct pe canalul de știri IRINN, o prezentatoare a declarat că anumite zone ale complexului au fost atacate, dar că transmisiunile de voce și imagine continuă normal, iar echipa tehnică evaluează eventualele pagube.

Agenția oficială Islamic Republic News Agency a informat, la rândul său, că părți ale clădirii televiziunii de stat au fost lovite.

Martori citați de The Associated Press au relatat că o explozie în Teheran ar fi afectat unul dintre emițătoarele utilizate pentru semnalul televiziunii de stat.

Postul fusese lovit anterior în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025, când o prezentatoare a fost surprinsă în direct în timp ce se auzeau explozii și o parte a tavanului studioului s-a prăbușit.

Israel destroyed two residential complexes in an attempt to target a television antenna in #Tehran; no figures on deaths or injuries have yet been released.#Iran pic.twitter.com/PRpaL1vJIq — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 1, 2026

BBC relatează că accesul la internet în Iran a fost sever restricționat la câteva ore după începerea atacurilor.

Datele furnizate de compania Kentik indică o scădere bruscă a conectivității, estimând că aproximativ 99% din accesul țării la internetul global a fost întrerupt.

Doug Madory, director de analiză a internetului la Kentik, a declarat că volumul traficului a scăzut semnificativ la două intervale distincte, lăsând doar o conectivitate minimă.

Rapoartele arată că site-urile și serviciile interne continuă să funcționeze, ceea ce sugerează că rețelele interne rămân active, în ciuda întreruperii aproape totale a conexiunilor internaționale.

În trecut, Iranul a impus întreruperi totale ale internetului în perioade de tulburări, inclusiv în ianuarie 2026. După restabilirea conectivității globale, nivelul traficului revenise la aproximativ 60% din valorile anterioare.

În ultimele 24 de ore, un număr limitat de utilizatori ar fi reușit să se conecteze la internetul global prin VPN-uri, profitând de transmisia minimă de date care a rămas disponibilă.