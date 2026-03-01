Lior Ben Dor a explicat că Israelul trebuie să elimine amenințarea existențială pe termen lung și a menționat că, de opt luni, țara desfășoară operațiuni împotriva infrastructurii militare și nucleare din Iran. În ciuda acestor acțiuni, Iranul a continuat să dezvolte programele militare și balistice și să sprijine grupări precum Hamas, Hezbollah și Houthi, continuând retorica ostilă împotriva Israelului și SUA. Ambasadorul a subliniat că obiectivul Israelului este supraviețuirea și asigurarea existenței sale pe termen lung.

”Nu ştim. Ştim că trebuie să facem treaba, trebuie să eliminăm ameninţarea existenţială asupra noastră pe termen lung. Am început acum opt luni o operaţiune militară împotriva infrastructurii militar-nucleare în Iran, dar acesta a continuat să dezvolte programul lui militar-nuclear şi arsenal balistic şi au continuat să sprijine Hamas, Hezbollah, Houthi, organizaţii teroriste în Orientul Mijlociu şi au continuat să strige «Moarte Israelului» şi «Moarte Americii». Atunci noi vrem să trăim, vrem să supravieţuim, vrem să garantăm existenţa noastră pe termen lung”, a declarat Lior Ben Dor.

Ambasadorul Israelului în România a subliniat că Israel nu are nimic împotriva populației iraniene, ci vizează doar regimul de la Teheran. El a explicat că acțiunile recente au fost îndreptate împotriva conducerii iraniene și nu a cetățenilor, menționând că mulți iranieni, atât în țară, cât și în diaspora, apreciază aceste măsuri, considerând că le oferă o oportunitate de a-și continua propriile demersuri pozitive.

”Atunci era momentul cel mai potrivit pentru noi să acţionăm împotriva regimului iranian, nu împotriva poporului iranian. Nu avem nimic împotriva poporului iranian, dimpotrivă. Mulţi din iranieni, în Iran şi în afara Iranului, ne mulţumesc. De ce? Pentru că e o oportunitate foarte bună şi pentru ei să continue ceea ce au început să facă”, a explicat ambasadorul Israelului în România.

Oficialul a precizat că obiectivul principal al operațiunii militare nu este schimbarea regimului politic din Iran, ci neutralizarea „amenințării existențiale” la adresa Israelului.

”Nu e scopul nostru principal. Noi vrem să eliminăm ameninţarea existenţială asupra noastră, dar dacă rezultatul acestor acţiuni o să aibă oportunitate pentru poporul iranian şi un alt lider iranian vine şi demonstrează că nu, nu vor continua cu sprijinul pentru organizaţii teroriste şi nu vor continua să cheme anihilarea Israelului, atunci putem considera o altă poziţie. Dar acum trebuie să acţionăm, trebuie să garantăm existenţa noastră”, a mai transmis ambasadorul Israelului, adăugând că ţara sa atacă doar ţinte militare, în timp ce Iranul vizează populaţia civilă din Israel.

Conform declarațiilor ambasadorului Israelului în România, Lior Ben Dor, Iranul a început să lanseze rachete balistice împotriva Israelului, vizând populația civilă, în timp ce atacurile israeliene au fost „foarte chirurgicale”, concentrându-se exclusiv asupra țintelor militare.

El a adăugat că Iranul a lansat atacuri și asupra altor state arabe și musulmane, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Arabia Saudită. Întrebat dacă conflictul ar putea escalada într-un război regional cu implicarea mai multor țări, Ben Dor a declarat că nu crede că acest lucru se va întâmpla.

”Sper că nu, noi am demonstrat că Iran poate lovi cu nişte rachete balistice acum împotriva noastră, dar nu poate schimba cum se desfăşoară acest război. Chestiunea este dacă ţările arabe care au fost atacate vor intra în război. Sper că nu şi cred că nu. Cred că vor lăsa treaba pentru Israel şi Statele Unite. Apropo, operaţiunea militară aceasta a fost făcută împreună între Israel şi Statele Unite ale Americi în mod fără precedent. Suntem coordonaţi la nivel politic şi militar cum niciodată nu a existat”, a declarat ambasadorului Israelului.