Ministrul a precizat că a încheiat recent ședința Consiliului Afacerilor Externe, convocată de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, unde a discutat împreună cu ceilalți miniștri ai Uniunii Europene despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

„Aceasta rămâne prioritatea noastră, reluăm îndemnul către cetăţenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menţinem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaştem asta, am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât şi la nivelul misiunilor acolo unde a fost posibil. Vom continua să facem asta pe parcursul zilului următoare”, a declarat, duminică seară, Oana Ţoiu.

Oana Ţoiu a declarat că situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, cu tiruri de rachete menținute la o intensitate ridicată pe parcursul nopții și al zilei. Ea a subliniat însă că, în ciuda acestor evoluții, cetățenii români se află în siguranță, iar țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian.

„Situaţia din Israel şi Iran rămâne extrem de tensionată. Tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută. Asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopţii cât şi pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie care este foarte importantă. Cetăţenii României sunt în siguranţă, ţările din regiune au reuşit să îşi apere spaţiul aerian.”, a punctat Oana Ţoiu.

Ministrul român de Externe a afirmat că, potrivit celor mai recente informații, toți cetățenii români se află în prezent la cazare în siguranță și nu există semne care să sugereze că acest nivel de protecție s-ar putea schimba în zilele următoare, „desigur, într-o regiune cu risc ridicat și cu un nivel semnificativ de tensiune”.

”Este dificil de anticipat durata şi intensitatea ostilităţilor în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem şi noi în România, prin MAE, aceea de a ţine cont de recomandările ţărilor în care se află cetăţenii noştri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguraţiei personale şi prudenţă în a alege inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a explicat Ţoiu.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că MAE, împreună cu celelalte ministere, premierul Ilie Bolojan și primarul Nicușor Dan, lucrează „în comunicare” la planurile de evacuare a cetățenilor români aflați în zonele afectate.

Potrivit ministrului Oana Ţoiu, luni dimineață, la ora 9:30, va avea loc o ședință la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia vor fi discutate planurile de repatriere elaborate de celula de criză a MAE, împreună cu reprezentanți ai ministerelor Transporturilor, Internelor, Finanțelor și Economiei.

Ţoiu a subliniat că este esențial să fie luate în considerare imprevizibilitatea evoluțiilor din regiune, iar prioritatea MAE rămâne protecția și siguranța cetățenilor români.