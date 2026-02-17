Președintele Nicușor Dan a anunțat, la „Radio România Actualități”, că România participă la discuții cu SUA și UE pentru a crea un sistem comun de gestionare a materialelor și metalelor critice. El a explicat că se caută o politică comună în acest domeniu între țările care au viziuni similare în politica internațională.

Președintele a precizat că ministul de Externe, Oana Țoiu, a mers recent la Washington, SUA, unde au început discuții între SUA, mai mulți parteneri europeni și alte state pentru a crea o organizație internațională dedicată comerțului cu metale critice. El a adăugat că România va continua parteneriatul atât cu SUA, cât și cu UE pe acest subiect.

Totodată, președintele a menționat că la Feldioara există o unitate a companiei Nuclearelectrica, unde România are experiență în procesarea minereului de uraniu și a altor metale. El a spus că, dacă se va ajunge la un acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru procesarea acestor minereuri la Feldioara, proiectul ar putea fi foarte important pentru România.

„În primul rând, cu titlu general, și Europa și Statele Unite și state care gândesc în același mod politica internațională, conștientizează că este nevoie de o politică comună în ceea ce privește materialele critice. Și, după cum știți, doamna ministru de Externe (Oana Țoiu – n.r.) a fost la Washington în urmă cu două, trei săptămâni, moment în care a început o discuție – Statele Unite, mai mulți parteneri europeni, Uniunea Europeană, de asemenea, prezentă, prin reprezentant, alte țări – care să constituie o, cum să-i spunem, un fel de nouă organizație mondială a comerțului dedicată metalelor critice. Și parteneriatul va continua atât cu Statele Unite, cât și cu Uniunea Europeană pe această chestiune. Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, la Feldioara există o sucursală a Nuclearelectrica în care noi avem expertiza de a trata minereu de uraniu și alte metale care se găsesc în acel minereu și când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor metale, unor minereuri de uraniu și altele la Feldioara, va fi foarte interesant pentru România”, a afirmat Dan.

Dan a spus că proiectul este deja în faza de discuții. El a explicat că negocierile au început și sunt conduse de compania privată americană, care discută atât cu partea română, prin Nuclearelectrica, cât și cu locul unde ar urma să fie exploatate resursele.

Întrebat ce alte teme economice va avea pe agendă în vizita la Washington, președintele a spus, în linii generale, că energia va fi una dintre cele mai importante preocupări economice ale următorilor ani. El a arătat că sigur vor exista colaborări în domeniul energetic.

El a precizat că un obiectiv major pentru România rămân reactoarele 3 și 4 de la Centrala nucleară de la Cernavodă, unde sunt implicate și companii americane. Președintele a adăugat că discuțiile nu se limitează doar la acest proiect și că mai există și alte teme de interes, despre care se va vorbi la momentul potrivit.

„Discuțiile sunt demarate și sunt coordonate de compania privată americană, atât cu noi, Nuclearelectrica, cât și cu locația de exploatare. Există, pot să spun doar generic – evident că în următorii ani energia va fi centrul preocupărilor economice. Deci colaborare pe partea energetică, fără discuție. După cum știți, un obiectiv important al României sunt reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, unde există niște companii americane, dar nu se reduce la asta – și alte chestiuni de interes, dar la momentul potrivit”, a completat Dan.

Recent, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a informat că România ar avea cele mai multe minerale rare din UE. El a explicat că acest lucru este important în contextul în care SUA încearcă să colaboreze cu parteneri internaționali pentru a depinde mai puțin de mineralele critice din China. Ministrul a adăugat că România lucrează deja cu o companie americană foarte importantă în acest domeniu.