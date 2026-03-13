Copiii și adolescenții nu vor mai putea achiziționa produse și servicii online care nu sunt destinate vârstei lor, potrivit unei inițiative legislative depuse în Parlament. Proiectul prevede crearea unui sistem național de verificare electronică a vârstei, aplicabil în special pentru achizițiile de alcool, tutun și accesul la servicii cu restricții de vârstă, cum ar fi jocurile de noroc.

Conform proiectului, comercianții online vor fi obligați să verifice vârsta cumpărătorilor înainte de finalizarea comenzilor sau înainte de acordarea accesului la servicii restricționate.

Senatorul Ciprian Rus, inițiatorul legii și președintele Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senat, a explicat că legislația română trebuie să se adapteze la cadrul european existent pentru verificarea vârstei online, în contextul dezvoltării portofelului european de identitate digitală.

„Copiii noştri trăiesc deja într-un univers digital şi avem nevoie de legi care să îi protejeze în acest univers. La nivelul Uniunii Europene există deja un cadru pentru verificarea vârstei online, în contextul dezvoltării portofelului european de identitate digitală. România trebuie să îşi adapteze legislaţia şi infrastructura digitală pentru a integra aceste mecanisme. Fără reguli clare privind rolul statului şi obligaţiile comercianţilor online, protecţia minorilor va rămâne fragmentară”, a afirmat senatorul.

Proiectul prevede ca Ministerul Afacerilor Interne să implementeze un sistem public de verificare a vârstei, gratuit pentru comercianți, aliniat modelului european. Sistemul va fi conceput pentru a respecta protecția datelor cu caracter personal, limitând informațiile transmise la indicația dacă „vârsta minimă este îndeplinită” sau „vârsta minimă nu este îndeplinită”.

Potrivit inițiatorilor, mecanismul transpune interdicțiile deja existente în mediul fizic pentru vânzarea către minori și nu modifică pragurile de vârstă sau categoriile de produse și servicii restricționate.

Deputatul Felix Bulearcă, unul dintre inițiatori, a menționat că verificarea vârstei în mediul online se realizează în prezent doar formal, printr-un simplu click, și poate fi ocolită ușor de minori.

El a subliniat că statul are obligația să asigure aceeași protecție pentru copii în mediul digital ca și în magazinele fizice și că inițiativa nu este împotriva comerțului online, ci reprezintă o măsură de responsabilitate și protecție a minorilor.

„Vânzarea către minori a produselor precum alcoolul, tutunul sau accesul la jocuri de noroc este interzisă prin lege. Din păcate, în mediul online verificarea vârstei se face, doar formal, printr-un simplu click. În realitate, orice minor poate ocoli aceste filtre simbolice. Consider că statul are obligaţia să asigure aceeaşi protecţie pentru copii şi în mediul digital, nu doar în magazinele fizice. Nu este o măsură împotriva comerţului online, ci una de responsabilitate şi protecţie a minorilor”, afirmă deputatul.

Proiectul introduce un cadru de sancțiuni gradual și proporțional pentru comercianții care nu respectă obligația de verificare a vârstei, cu amenzi cuprinse între 15.000 și 25.000 de lei.

În cazul repetării faptei în termen de 30 de zile, pe lângă amendă, poate fi dispusă și suspendarea activității economice a comerciantului online.

Inițiatorii au mai precizat că proiectul de lege urmărește să reducă posibilitatea ca minorii să acceseze produse și servicii care le pot afecta sănătatea și dezvoltarea, recunoscând totodată că niciun sistem nu poate elimina complet riscurile existente în mediul digital.